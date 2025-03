Janis Sferopulos se oglasio pred meč Crvene zvezde i Armanija.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je upisala tri poraza u posljednja četiri meča i pokušava da se vrati na pobjednički kolosijek. Da bi u tome uspjela moraće da slavi u 29. kolu Evrolige protiv Armanija. Meč se igra u četvrtak u Beogradskoj areni (19 časova).

Uoči tog duela oglasio se šef struke crveno-bijelih Janis Sferopulos.

"Kako se približava kraj regularnog dijela sezone, ostalo je još šest utakmica, završavamo maraton. Sada je vrijeme za sprint. Maraton je maraton, 42 kilometra, ali ulazimo u završne kilometre i moramo sebe da guramo. Moramo to da uradimo sutra, očekujem od svih igrača da se pokažu, da pokažu želju za posljednje utakmice koje slijede", počeo je Sferopulos.

Ima samo riječi hvale na račun italijanskog tima koji je trenutno na 10. mjestu sa skorom 15-13, dok je srpska ekipa na šestoj poziciji sa 16-12.

"Čeka nas veoma dobar tim koji ima kvalitet. Treći su po ofanzivi u Evroligi, mi smo pokazali da nismo toliko bili dobri defanzivno u posljednje tri utakmice. Čeka nas dobar napadački tim, moramo da budemo veoma fokusirani i efikasni u defanzivi. To je naš prioritet, naš napad mora da bude bolji nego u prošloj utakmici ABA lige. Moramo da imamo bolje ideje, bolju saradnju, bolja rješenja, kako bismo poentirali na način na koji znamo", jasan je Sferopulos.

Kakvo je stanje sa povredama?

Vidi opis "Tačno je da imamo probleme, ali je sad vrijeme za sprint": Sferopulos se oglasio pred važan evroligaški meč Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Tomislav Mihajlovic/Sportida/MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Još uvijek se ne zna da li će Nikola Mirotić da igra za goste u tom duelu, ali Grk je uvjeren da će dvorana da bude ispunjena.

"Očekujem punu dvoranu. Znam da imamo podršku navijača, očekujemo da će tako da bude i u narednom meču. To je momenat u kome navijači moraju da nas poguraju na pravi način, da guraju igrače do limita. Očekujem to, ne želim da imaju lasere, da bacaju nešto na teren, već da nas guraju svojim glasom."

Upitan je za kraj i kakvo je zdravstveno stanje u ekipi.

"Tačno je da imamo dosta problema sa povredama, sa bolešću, virusima. Imali smo igrače koji nisu spremni 100 odsto, neki nisu bili zbog manjih povreda i igrali su. Neki su imali virus, temperaturu i igrali su, dali sve od sebe. Borimo se sa tim problemima, neki su tu, neki nisu, svi se žrtvuju da bi igrali", zaključio je Sferopulos.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!