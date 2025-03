"Zvezda je u krizi, poremećena je hemija": Čuveni trener kritikovao trojicu igrača, vidi gdje Sferopulos griješi

Rajko Toroman pričao je o problemima u Crvenoj zvezdi.

Crvena zvezda je u problemu. Doživjela je tri poraza u prethodna četiri meča (Žalgiris i Bajern u Evroligi, Cedevita Olimpija u ABA ligi). To praktično znači da postoji šansa da već u polufinalu gledamo derbi sa Partizanom, dok sudbinu za plej-of elitnog takmičenja još uvijek drži u svojim rukama.

O dešavanjima u klubu i onome što je primijetio na parketu pričao je iskusni srpski trener Rajko Toroman (70) koji je trenirao mnoge klubove, kao i reprezentacije. "Zvezda je u nekoj vrsti krize. Poraz od Cedevite me nije iznenadio, to je odličan tim, dobili su Bešiktaš i to im je dalo posebnu snagu, kao što je Budućnost izgubila od Turk Telekoma, pa od Mege. Interesovanje navijača se vratilo kod njih. Zvezda je u krizi zadnjih par utakmica", počeo je Toroman u emisiji "U obruču" na Areni sport.

Nastavio je sa svojom analizom. "Šta se tu dešava? Samo oni to znaju, ali je očigledno da je izgubljena hemija sa početka. Dovođenjem Brauna nije urađeno ništa pametno. Igrao je dobro u Uniksu, ali da bi se pokazao mora da igra 30 minuta i da bude glavni igrač što u Zvezdi ne može. Sada sa tih 10-15 minuta su to 'prazni minuti', on je niža petica. Kad igra sa Bolombojem, nemaju širinu u napadu, može mnogo da se pomaže sa njega i to je problem Zvezde. Hijerarhija je poremećena čini mi se. Ima dosta igrača sa NBA iskustvom, dosta igrača koji žele tu glavnu rolu i tu je poremećena hemija. I to je jedan od problema koje Zvezda mora da riješi u narednom periodu."

Šta je problem sa bekovima?

Voditelj Edin Avdić tada ga je upitao za problem koji crveno-bijeli imaju sa bekovima koji ne daju pravi doprinos. "O tome i pričam. Ima mnogo igrača, Teodosić sa NBA iskustvom, znamo ko je on. Nedović je isto bio u NBA, Kenan koji traži ulogu i minute. Tu je Jago koji je brazilski reprezentativac. Mekintajer koji je osnovni plejmejker. Mislim da je Kalinić malo pao u odnosu na početak sezone. Sa Braunom su izgubili Mitrovića, ne radi se o povredi Luke, nije igrao neke mečeve i kada je bio zdrav. To je moje mišljenje sa strane, bio je Luka jedan od ključnih igrača. Možda nije atraktivan, ali se odlično snalazi, posebno u tim kratkim otvaranjima, upošljava saigrače. Tu su negdje izgubili hemiju. Vraća se i Lazić, treba naći minute i za njega. Sferopulosu nije lako."

Nemanja Nedović se javno izvinjavao navijačima zbog promašaja, a muči se i Ajzea Kenan. "Mislim da je sve to stvar samopouzdanja. Utakmica sa Bajernom koju je Zvezda zasluženo izgubila, okej, oni su dali 50 odsto za tri, raspoloženi su bili, imaju odličnu ekipu i odličnog trenera. Zvezda je igrala sa 12 igrača u prvom poluvremenu. Znači tu je negde Kenana, samo se čeka da pogriješiš. Nisam vidio opredjeljenje za određene igrače, ko će da nosi utakmicu. Ne mora svaki meč, ali da se gleda ko će da iznese meč na svojim plećima."

Šta Zvezda mora da promijeni?

Avdić je potom konstatovao i da je jedan od problema Zvezde to što u petorci u pojedinim momentima imaju po dva ili čak tri igrača koji nisu dobri šuteri, pa tako odbrambeni igrači sa njih pomažu i puštaju ih da šutiraju. "Jedan od problema sigurno. U današnjoj košarci kad nemaš šut, igrati sa četvorkom koja nije šuter. Real to pokušava sa Garubom i Tavaresom što jeste defanzivno moćno, ali mora da se vodi računa i o napadu. I kada počneš da pogađaš, imaš energiju za bolju odbranu i sve ostalo. Mislim da je tu problem i Petrušev koji igra izvanredno je pao posljednje dvije utakmice, ima i taj virus. Više je četvorka nego petica, licem prema košu, ali to nije osnovno, zato i kažem da im fali Mitrović", ističe Toroman.

Do kraja prvog dijela Evrolige ostalo je šest utakmica, od toga Zvezda igra četiri kod kuće (Armani, Virtus, Efes i Real) i dvije na gostovanjima (Olimpijakos i Panatinaikos). "Sigurno da ima dobar raspored, može, ali znate Evroligu. Nepredvidljiva je, Partizan ide ranjenoj Barsi, Zvezda ima ranjeni Real koji traži mjesto u plej-inu. Ništa to nije sigurno, može domaći teren da pomogne sa samopouzdanjem poslije dva poraza. Mislim da je sve otvoreno, da tu nema. Može da dobije svih šest, može da izgubi neke kući i da dođe u problem da se domogne i plej-ina. I Efes i Real su tu, Žalgiris je donekle tu. Baskonija teško", zaključio je Toroman.