Sferopulos u velikim problemima: Crvena zvezda bez centra protiv najboljeg tima Evrolige!

Crvena zvezda ide na najteže gostovanje u Evroligi, a nema centra. Bolomboj i Mitrović su povrijeđeni, Daum se nije oporavio, a Petrušev nema pravo nastupa. Šta će smisliti Sferopulos?

Crvena zvezda ide u goste najjačem timu Evrolige u nikad težoj situaciji. Ne samo da je domaćin najbolja ekipa takmičenja koja pod vođstvom Jorgosa Barcokasa dominira, već je i tim Janisa Sferopulosa u jako lošoj formi i situaciji. Uz sve to situacija na tabeli je sve teža i komplikovanija, a ulazi se u finiš regularnog dijela takmičenja.

Utakmica se igra od 19 časova u Pireju, a prenos će biti na kanalima "Sport kluba". Naravno utakmicu ćete moći da pratite i uz tekstualni prenos na MONDU, a nakon ove utakmice vidjećemo da li će srpski tim ostati u Top 10 i da li može da se vrati u borbu za Top 6.

Šta su problemi Crvene zvezde?

Centri, prosto rečeno. Na prethodnom meču protiv Olimpije iz Milana manje je zabolio poraz, a više povreda Džoela Bolomboja. Drugi put se ove sezone sjajni centar ozbiljno povrijedio i neće ga biti tri do šest nedjelja. To znači da je za ostatak regularnog dijela Evrolige izgubljen, što ne bi bio toliki problema da postoji bilo ko u timu ko može da ga zamijeni. Klub je objavio da je i Luka Mitrović otišao na operaciju, tako da je sastav ostao bez centra.

A to je tako zato što je Filip Petrušev na pozajmici iz upravo Olimpijakosa i kada se taj dogovor pravio naznačeno je da ne može da igra protiv matičnog tima. Uz to Majk Daum je već duže vrijeme povrijeđen i čak i ako se vratio na treninge nije za očekivati da dobije minute. Da se i desi da zaigra, bilo bi to u nekim vrlo kratkim intervalima.

Pa ko će da igra centra?

Nema neke dileme pored ovakve situacije, u sastavu će biti Miler-Mekintajer, Jago dos Santos, Teodosić, Nedović, Kenan, Lazić, Dobrić, Gedraitis, Kostić, Kalinić, Davidovac i Braun. Vidjećemo eventualno da li će na klupi umjesto mladog Kostića biti Daum. Što se tiče pozicije centra protiv Mege u ABA ligi Petruševa je tu odmarao Džon Braun i on je prva opcija. U nekim ranijim momentima Dejan Davidovac je kao univerzalac znao da uzme minute na petici, a moguće je da se oproba tu i Nikola Kalinić. Takođe, ako Daum bude u sastavu koristili bi bilo kakvi njegovi minuti.

Šta je sa Olimpijakosom?

Nije ni Jorgos Barcokas bez problema, ali to što neće imati u timu Najdžela Vilijams-Gosa i možda Tajlera Dorsija teško da je problem u odnosu na nedaće Crvene zvezde. Sa Mustafom Folom, Nikolom Milutinovom i Nejtanom Mensom u sastavu, a uz Sašu Vezenkova i Aleka Pitersa na četvorci pitanje je kako će Zvezda da se odbrani.

Olimpijakos zna da je u doigravanju, a i da su u Top 6. Sa 22 pobjede pobegli su svima i u seriji su od pet pobjeda. Jure do kraja sezone prvo mjesto na tabeli, a Crvena zvezda poslije tri uzastopna poraza klizi nadole. Nisu crveno-bijeli iskoristili dobar raspored pa su sada sedmi na tabeli sa 16 pobeda. Toliko imaju i Barselona i Olimpija iz Milana, a Partizan, Anadolu Efes i Real Madrid su ispod sa 15 trijjumfa. Realno i Žalgiris sa 14 pobjeda juri prolazak u Top 10.

