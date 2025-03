Saša Obradović otkrio koje igrače je želio u Zvezdi: Za jednog su svi znali, a drugi je pravo iznenađenje

Saša Obradović je otkrio da je u Zvezdi želio Tomasa Vokapa, a razmatrao se i dolazak Kevina Pangosa.

Izvor: Screenshot/YouTube/@lukaikuzma

Saša Obradović je vodio Crvenu zvezdu u sezoni 2020/21, a tada je ostao svega šest mjeseci. Bio je to period ne tako sjajne evroligaške sezone za klub sa Malog Kalemegdana, a poznati stručnjak sada je otkrio kojeg igrača je želio u timu - Tomasa Vokapa. Možda bi tada sve teklo drugačije...

U junu 2020. Obradović je došao na mjesto prvog čovjeka struke Crvene zvezde. Međutim, u 16 mečeva u Evroligi imao je svega pet poraza, pa je logičan sled okolnosti bila promena. Ipak, možda su stvari za crveno-bele mogle da izgledaju drugačije da je jedno od željenih pojačanja trenera Obradovića stiglo u klub.

Na pitanje kojeg igrača je želio dok je vodio tim, Obradović je odmah izgovorio: "Vokapa", bez razmišljanja, pa čak i prije kraja pitanja, je rekao u razgovoru u podkastu kod Luke i Kuzme.

"Tačno ću reći kako je to izgledalo. Vokap je imao čak 600.000 obeštećenje ili je to bila njegova plata... To je bilo poslije prve sezone u Žalgirisu. Tad, u tom momentu, da je bio umjesto Langston Hola ovaj čovjek vjerovatno bi publika i ne samo to bilo drugačije", objasnio je trener Obradović.

Naravno, tih godina veoma često se govorilo o dolasku plejmejkera Kevina Pangosa iz Zenita. "Bilo je priče i o Pangosu, ali u tim momentima u bili preskupi ti igrači, eto tako bih rekao", zaključio je Saša Obradović.

U sezoni 2020/21 dres Crvene zvezde nosili su Langston Hol, Kori Volden, Džordan Lojd, Aleksa Uskoković, Dejan Davidovac, Branko Lazić, Doup Rit, Aleksa Radanov, Ognjen Dobrić, Marko Simonović, Marko Jagodić Kuridža, Ognjen Kuzmić i Landri Noko.

Poslije odlaska Obradovića na čelo tima stigao je Dejan Radonjić, a crveno-bijeli su u Evroligi imali 10 pobjeda i 24 poraza, što je bilo dovoljno za pretposljednje, odnosno 17. mjesto. Međutim, tim sa Malog Kalemegdana tada je uspio da osvoji Jadransku ligu, Kup Radivoja Koraća, kao i nacionalno takmičenje.

Saša Obradović je po odlasku iz Crvene zvezde dobio angažman u Monaku gdje je ostao sve do kraja novembra 2024, kad ga je na klupi zamijenio Vasilis Spanulis.