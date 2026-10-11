"Ujedinjenom Makedonijom" bi da cijepaju i teritoriju Srbije? Transparent u Skoplju izazvao međunarodni skandal

I grčka ambasada protestovala zbog mape "Ujedinjene Makedonije", prikazane na meču MZT - Iraklis. Iredentistička poruka i zastava navijača izazvala diplomatske tenzije.

Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Utakmica MZT - Iraklis (59:64) u Skoplju, u okviru FIBA Evropa kupa, odigrana je 6. oktobra i danima izaziva veliku pažnju zbog skandala koji nema veze sa košarkom.

Navijačka grupa MZT-a, "Familija Aerodrom", istakla je veliku koreografiju na kojoj se nalazila mapa "Ujedinjene Makedonije" (koja obuhvata i dijelove teritorije današnje Grčke, Bugarske, Albanije ali i Srbije). Uz njega je istakla i lik Goce Delčeva i parolu "Tvoje ime branićemo pred svijetom" (na makedonskom - Името твое ќе го браниме пред светот).

Šta sve spada u "Ujedinjenu Makedoniju"?

Prema tom konceptu "Ujedinjene Makedonije" i prema iredentističkoj mapi, ta imaginarna Makedonija prostirala bi se i na oblast oko manastira Srpske pravoslavne crkve Prohor Pčinjski, 30 kilometara od Vranja, kao i na oblast Gore, na krajnjem jugu Kosova i Metohije.

Pored ovih teritorija, mapa "Ujedinjene Makedonije" prisvaja takozvanu Egejsku Makedoniju od Grčke (uključujući Solun), Pirinsku Makedoniju od Bugarske, kao i oblasti Golo Brdo i Mala Prespa od Albanije. Zbog prisvajanja teritorija gotovo svih susjeda, isticanje ovakvih mapa redovno izaziva diplomatske skandale širom Balkana.

Iraklis reagovao saopštenjem zbog transparenta

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Uprava solunskog Iraklisa, na čijoj klupi sjedi srpski trener Zoran Lukić (na slici), odmah je prijavila MZT Skoplje disciplinskim organima FIBA Evrope zbog isticanja nacionalističkih i političkih poruka, što je po pravilima strogo zabranjeno na sportskim takmičenjima.

"Upravni odbor košarkaškog kluba Iraklis najoštrije osuđuje sraman i apsolutno neprihvatljiv incident koji se dogodio tokom naše utakmice FIBA Evropa kupa protiv ekipe MZT-a. Sportski tereni nikada ne smiju biti poligon za širenje mržnje, političke propagande i iredentizma. Isticanje ogromnog transparenta sa mapom takozvane 'Ujedinjene Makedonije', koja direktno prisvaja suverene teritorije Republike Grčke, ali i drugih susjednih država, predstavlja grubu povredu osnovnih vrijednosti sporta, olimpijskog duha i međusobnog poštovanja.

Naš klub ne može i neće ostati nijem na ovakve provokacije. U sportu nema mjesta za crtanje granica i nacionalistički ekstremizam. Odmah po završetku meča, naši predstavnici su podnijeli zvaničnu prijavu delegatu utakmice, a naš pravni tim je proslijedio kompletnu dokumentaciju sa foto i video dokazima disciplinskoj komisiji FIBA Evrope. Zahtijevamo hitnu istragu i najoštrije moguće sankcije za organizatora utakmice zbog katastrofalnih propusta u organizaciji i dozvoljavanja unosa ovakvog materijala u dvoranu. Košarka mora ostati most koji spaja ljude, a mi ćemo uvijek stati u odbranu tog principa."

Reagovala i ambasada Grčke

Incident je brzo prerastao okvire sporta, pa je grčka ambasada u Skoplju zvanično reagovala i uputila protest Ministarstvu spoljnih poslova Sjeverne Makedonije zbog prikazivanja mape koja implicira teritorijalne pretenzije.

Sam meč u kojem se MZT u dvorani "Jane Sandanski" vratio u evropska takmičenja poslije 25 godina tako je pao u drugi plan zbog kontroverzi.