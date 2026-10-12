Čelnik NBA lige Adam Silver najavio je velike promjene u ligi, a Sindikat igrača je poprilično zabrinut.

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Komesar NBA lige Adam Silver najavio je revolucionarne promjene u najjačoj košarkaškoj ligi. Nova tehnologija "pametne lopte", mogla bi da bude uvedena već sljedeće godine. U pitanju je lopta koja koja u sebi sadrži minijaturni mikročip sa blutut senzorom, sposobnim da prati kretanje, rotaciju i promjene putanje, a proizvođač je kompanija "Vilson".

Ova tehnologija je već testirana u NBA G ligi, Ljetnoj ligi i na nekim utakmicama predsezone, gdje su igrači koristili lopte kako sa čipom, tako i bez njega. Silver je naveo da su igrači bili zadovoljni rezultatima.

"Eksperimentišemo sa ugradnjom malog čipa u loptu, koji teži otprilike jedan gram. Niko nije mogao da primijeti razliku. To je dobar znak", rekao je Silver u intervjuu za CNBS

Silver je istakao da je liga željela da osigura da čak ni najiskusniji igrači ne primijete promjenu u osjećaju ili odskoku lopte. Nova tehnologija bi najviše uticaja imala na suđenje.

Primjera radi, mogla bi nepogrešivo da utvrdi da li je igrač dodirnuo loptu prije nego što je ona izašla van granica terena, i to putem detekcije suptilnih promjena u njenoj rotaciji. Takođe bi mogla pomoći u utvrđivanju da li je putanja šuta bila izmijenjena.

"Mislim da bismo je mogli koristiti za suđenje na utakmicama već sljedeće godine", rekao je Silver.

Vidi opis Revolucija u NBA: Uvode se "pametna lopta" i uređaji za praćenje igrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eric Gay/AP Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA/GEORGE FREY Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/SPORT/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Mundo Deportivo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Jesús Hellín / ContactoPhoto / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/Victoria Suarez Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Sindikat igrača zabrinut

Pored "pametne lopte", razmatra se uvođenja uređaja za praćenje učinka, zbog čega je zabrinut Sindikat NBA igrača. U pitanju je upotreba tehnologije koja se nosi na tijelu tokom utakmica, ali pregovori sa Udruženjem igrača NBA lige još uvijek traju.

Iz NBA lige navode da su službena lica ove godine eksperimentisala sa uređajima koji se nose na zglobu tokom pojedinih utakmica predsezone i ljetne lige u okviru pilot programa, ali se ta praksa neće nastaviti tokom regularne sezone.

Tehnologija je omogućavala sudijama da komuniciraju sa centrom za video-provjeru u vezi sa pregledom spornih situacija, izmjenama rezultata i kvarovima na satu.

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Silver je rekao da igrači redovno koriste uređaje za praćenje van terena kako bi nadgledali sve, od sna do fizičkog učinka, ali i dalje postoji zabrinutost oko toga kako bi timovi mogli da iskoriste podatke prikupljene tokom utakmica.

"Mislim da moramo postići dogovor o tome kako se tačno ti podaci koriste. Ipak, čini se da svi žele te informacije", kaže komesar NBA.

Najveće pitanje je da li bi te informacije mogle da utiču na pregovore o ugovorima, pošto bi klubovi imali jasan uvid o performansama igrača.

"Ako bi se vidjelo da igrač usporava ili nešto slično, postoji bojazan da bi se to moglo iskoristiti u pregovorima, i ja to razumijem. Mislim da su igrači trenutno u situaciji da te uređaje nose 22 sata dnevno, a jedino vrijeme kada ih ne nose jeste tokom same utakmice. Dakle, to nema mnogo smisla. Naći ćemo neko rješenje sa njima", zaključio je Silver.

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