Paranoja zbog Nikole Jokića: "Njujork Tajms" zna zašto svi u Denveru grickaju nokte

Američki list "Njujork Tajms" piše da su u Denveru svi nervozni i da će grickati nokte sve dok Nikola Jokić ne potpiše ugovor, a ne rade baš mnogo na tome da bi ga zadržali - štaviše ponašaju se previše nonšalantno.

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Još malo je ostalo do početka nove sezone NBA lige koja "prijeti" da bude spektakularna, pošto će zaista veliki broj ekipa biti u konkurenciji za šampionsku titulu. Jedna od njih je i Denver, šampion iz 2023. godine, koji se lane nije proslavio iako je imao u svojim redovima najboljeg košarkaša svijeta Nikolu Jokića - koji je drugu sezonu zaredom imao tripl-dabl prosjek.

Uoči nove sezone, američki "Njujork Tajms" proglasio je Denver za četvrtog favorita na Zapadu, dajući prednost Oklahomi, San Antoniju i Hjustonu, uz opasku da Nagetsi treba da brinu o drugim stvarima - recimo Nikoli Jokiću i njegovom ugovoru.

Paranoja zbog Nikole Jokića

"Šta god Denver uradi ove sezone, djeluje gotovo nevažno u poređenju sa onim što bi moglo da se dogodi po njenom završetku, kada će trostruki MVP Nikola Jokić postati neograničeno slobodan igrač. Iako je Nikola Jokić ubjedljivo najbolji košarkaš u istoriji Nagetsa insistirao već na tome da želi da ostane u Denveru i potpiše zatim ogroman petogodišnji ugovor vrijedan, prema projekcijama, 360 miliona dolara, u Koloradu postoji opravdana paranoja da bi nedostaci ostatka ekipe mogli da ga navedu da razmisli o odlasku", navodi se u tekstu renomiranog američkog lista.

Naravno, znaju u Denveru to, pošto se nisu baš preko ljeta proslavili i doveli adekvatna pojačanja Jokiću, ostavljajući ga tako u milost i nemilnost sreće: "Svakako, preostalih 29 NBA timova već smišlja kako bi mogli da ga privole da im se pridruži u julu", dodaje se.

"Kada je reč o Denveru, priča o ovom sastavu biće dobro poznata: sjajna startna petorka predvođena Jokićem, uz ubedljivo najslabiju klupu među kandidatima za titulu i ekipama koje pretenduju na taj status", navodi se u tekstu i dodaje da je uz to problem i šut, kao i odbrana: "Uopšteno gledano, napad je izvanredan, ali mu nedostaje dovoljno kvalitetan šut za tri poena da bi mogao da napravi iskorak na najvišem nivou. Istovremeno, odbrana je previše propustljiva i pruža mali otpor elitnim ekipama, a ponekad deluje komično loše prilikom povratka u odbranu".

Šta je ovog ljeta uradio Denver?

"Odlazak Tima Hardaveja Džuniora i Pejtona Votsona tokom ljeta, odnosno gubici na tržištu slobodnih igrača koji su bili posljedica ranijih grešaka, dodatno su oslabili rezervnu postavu. Prethodni potezi ostavili su Nagetse bez izbora na draftu i sa platnim spiskom iznad praga drugog poreskog limita, što im je ozbiljno ograničilo mogućnosti", ističe se i dodaje da je Denver prethodno pravio pogrešne procjene kada je nekim drugim igračima - kao što su Braun i Nađi - dao veće ugovore nego što zaslužuju.

"Sve to dodatno zabrinjava jer Jokić, Džamal Marej i Eron Gordon više nisu u godinama u kojima mogu da se smatraju mladim igračima. Marej, najmlađi među njima, u februaru će napuniti 30 godina. Od igrača koji ulaze sa klupe, samo se očekuje da Demar Derozan bude pozitivan faktor, mada je Spenser Džouns pokazao da bi mogao da bude koristan krilni igrač koji dobro igra odbranu i pogađa trojke. Situacija bi mogla da bude još gora da Denver nije izjednačio skromnu ponudu Oklahome za Džounsa i tako ga zadržao".

"Sa gotovo nikakvim mogućnostima da tokom sezone značajno unaprijede ekipu, Nagetsi se ponovo nalaze u poznatoj situaciji: zahvaljujući Jokićevoj genijalnosti, dovoljno su dobri da ostvare više pobjeda nego poraza, ali bez veće dubine u sastavu i čvršće odbrane ne mogu se ozbiljno smatrati kandidatima za bilo kakav veliki trofej".

Šta je Jokić rekao o ugovoru?

Nikola Jokić odbio je ovog ljeta da produži saradnju sa Denverom i još sve uvjerava da je u pitanju samo poslovna odluka, kako bi zaradio više novca, pošto ne može da zamisli svoj život u nekom drugom klubu.

"Potpisaću ugovor sljedeće godine... Ako me budu željeli", rekao je Nikola Jokić pred novu sezonu: "Što nisam još potpisao? Biznis. Pričao sam sa ljudima iz kluba. Oni znaju moje mišljenje. Više sam nego zainteresovan za nastavak saradnje. Nadam se da i oni vjeruju u mene".

Odluka da potpisivanje ugovora ostavi za narednu godinu vrlo je logična, ako se ima u vidu da bi tada mogao da dobije čak 80 miliona dolara više! Na kraju sezone, odnosno u ljeto 2027. godine, Nikola Jokić će imati mogućnost da sa Denver Nagetsima potpiše ugovor na pet godina, težak 360 miliona dolara!