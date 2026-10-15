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Dejvid Adelman: "Pogledajte Nikolu Jokića, njemu je ovo samo zanat"

Dejvid Adelman: "Pogledajte Nikolu Jokića, njemu je ovo samo zanat"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman govorio je o jedinstvenosti srpskog asa Nikole Jokića.

Dejvid Adelman: "Pogledajte Nikolu Jokića, njemu je ovo samo zanat" Izvor: DNVR Nuggets/X/Printscreen

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman, još jednom je govorio o tome koliko je Nikola Jokić poseban, ne samo kao igrač, već kao ljudsko biće. Možda košarku shvata kao zanat koji je doveo do perfekcije, ali njegovi drugi kvaliteti ga čine još jedinstvenijim.

U predsezoni nije previše forsirao, ali je njegov cilj jasan iz sezone u sezonu - želi da napreduje u individualnom smislu i pomogne timu da izgleda bolje na terenu. Odavno je Adelman svjestan kakvog igrača ima u timu, ali želio je da ukaže na njegovu drugu stranu.

"On ovo shvata veoma ozbiljno - za njega je to zanat", počeo je Adelman i dao svoje viđenje Jokića kao lidera i idola mladima širom svijeta:

Izvor: Soobum Im / Getty images / Profimedia

"Ali mislim da, ako ti je to jedini cilj u životu, onda si jadna osoba. Kada odeš odavde, moraš imati i druga interesovanja. Moraš imati pravi život. A vjerujem da te to čini boljim kada se vratiš, jer si osvježen. Mislim da je to dio ljudskog iskustva", kaže trener Denvera i zaključuje:

"On je neko na koga se treba ugledati. Biti ovako uspješan, ovako dobar toliko dugo, istorijski dobar, a pritom zadržati takav pogled na život, mnogo govori o njemu. To je dobar primjer za sve nas."

Može li Jokić još bolje?

Jokić je ponovo ostao bez MVP titule u sezoni 2025/26, iako je bilježio nevjerovatne brojke. Biće mu jako teško da dodatno podigne ljestvicu, pošto je prosječno davao 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, što je tripl-dabl po utakmici.

Odigrao je 65 utakmica u regularnom dijelu sezone za Denver Nagetse, dok je u plej-ofu na šest mečeva imao učinak od 25,8 poena, 13,2 skoka i 9,5 asistencija po meču.

Nikola Jokić je u regularnom dijelu NBA sezone 2025/26 zabilježio 34 tripl-dabla i trenutno je na ukupnom broju od 198. Očekuje se da u novoj sezoni sruši najveći rekord Rasela Vestbruka koji mu bježi za 11 tripl-dablova, a minule sezone je prestigao legendarnog Oskara Robertsona.

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Nikola Jokić

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