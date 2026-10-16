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Barselona dobila zabranu: Najveći talenat ne može da igra u Evroligi zbog španskog zakona

Barselona dobila zabranu: Najveći talenat ne može da igra u Evroligi zbog španskog zakona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Barselone Aleksandar Sekulić želi da ubaci Mohameda Dabonea u prvi tim, ali mu španski zakon to ne dozvoljava.

Zašto Mohamed Dabone ne može da igra za Barselonu u Evroligi Izvor: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Mohamed Dabone je najveći talenat u Barseloni, rođen je 21. oktobra 2011. godine i ideja novog trenera Aleksandera Sekulića je bila jasna. Htio je da mu da šansu da debituje u Evroligi i ACB ligi ove sezone. Ali, to se neće dogoditi, bar ne do naredne godine.

Zašto? Zbog španskog zakona. Propisano je da osoba mora da ima najmanje 16 godina da bi mogla da radi. I upravo to je problem sa kojim se suočava španski klub. Pokušali su na sve načine da nađu "rupu u zakonu", obratili su se predstavnicima vlasti, pokušali uz tvrdnju da je sport u pitanju, tražili izuzetak od pravila, ali ga nisu našli. Bar ne za sad.

"Služba socijalnog osiguranja ne dozvoljava"

Prema pisanju katalonskog "Sporta" Barselona se obratila španskom košarkaškom savezu, Višem savjetu za sport i odjeljenju za rad u Vladi i oni su donekle "progledali kroz prste" na taj zahtjev, ali Služba socijalnog osiguranja ne dozvoljava.

"Služba socijalnog osiguranja je posljednji ešalon te piramide i oni ne dozvoljavaju Barseloni da registruje Dabonea. Evroliga ne želi da im da odobrenje, jer mora prvobitno da bude licenciran za Endesa ligu i sve to stvara probleme. U fudbalu je drugačije, pošto je Lamin Jamal debitovao prije svog 16. rođendana, ali ACB liga ne dozvoljava izuzetke od propisa i to je trenutno problem za Barselonu", stoji u tekstu.

Barselona se nada pozitivnom rješenju cijele situacije, ali ako do toga ne dođe, moraće da sačekaju oktobar naredne godine kada će Dabone da napuni 16 godina. Doduše, oko njega već neko vrijeme vlada polemika oko toga da li je lažirao godine..

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Tagovi

KK Barselona košarka Evroliga

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