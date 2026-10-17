logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ofer Janaj: "Svi misle da je Janakopulos lud, ali on je genije"

Ofer Janaj: "Svi misle da je Janakopulos lud, ali on je genije"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Doskorašnji većinski vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janas imao je zanimljivu izjavu kad je u pitanju odnos sa Dimitrisom Janakopulosom, vlasnikom Panatinaikosa

vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janas o gazdi Panatinaikosa On je genije Izvor: MN PRESS

Doskorašnji većinski vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj bodrio je svoj tim u Atini, gdje se Panatinaikos sastao sa ekipom iz Izraela. Osim košarke, akcenat je bio i na dvojici vlasnika klubova, koji su vrlo često prisutni u javnosti, uglavnom zbog zanimljivih izjava. Poslije gostoprimstva u Grčkoj, Ofer Janaj je stao pred kamere i otkrio da oduvek poštuje vlasnika Zelenih Dimitrisa Janakopulosa.

"Prije svega, veliki sam obožavalac gospodina Janakopulosa. Svi misle, svi govore da je lud. Nije lud. On je izuzetno strateški nastrojen i veoma strastven. Razumije da se tim gradi korak po korak", rekao je Janaj poslije pobjede Hapoela nad Panatinaikosom 91:81.

Hapoel je i prošle sezone u Evroligu ušao sa velikim ambicijama, tako je i krenuo, a onda potpuno potonuo. Ove sezone djeluje da tim Dimitrisa Itudisa ide korak po korak, a navodno Ofer Janaj razumije uspone i padove svog tima.

"Rekao bih da je to za mene najveća lekcija. Čovjek sam koji voli da se stvari odvijaju brzo i da se sve uradi što prije. Ali veliki tim ne može da se izgradi za godinu dana. To je proces. Razvijate se, učite i postepeno dodajete nove igrače, pa još novih igrača", dodao je.

"Iznenađen sam kako smo pobijedili"

Ofer Janaj je potom dodao da je Panatinaikos jedan od najboljih timova u Evroligi. Početak u elitnom takmičenju i nepobjedivost do šestog kola Evrolige ukazuju na to. Potom je pomalo slatkorječivo zaključio: i sam je iznenađen kako je Hapoel, koji je sad šesti na tabeli, uspio da savlada tim Željka Obradovića.

"Mislim da je ovo što imate ove godine jedan od najboljih timova koje je Evroliga ikada vidjela. Iskreno, i sam sam iznenađen što smo uspjeli da pobijedimo ovdje. Zato vam zaista mnogo hvala. Hvala vam puno. Mislim da će vam ovo biti jedini poraz", zaključio je Ofer Janaj.

Tagovi

KK Panatinaikos Hapoel Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC