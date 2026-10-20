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Banjalučani na teškom ispitu u ABA 2: Mornar dolazi u "Borik"

Banjalučani na teškom ispitu u ABA 2: Mornar dolazi u "Borik"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Crveno-plavi u srijedu igraju prvi meč u regionalnom takmičenju.

Marko Šćekić Borac Helios Izvor: Druga ABA liga/KK Borac Wwin

Nakon prvog poraza u ligi BiH, KK Borac Banja Luka se sprema za premijerni ispit u novoj sezoni ABA 2 lige. Tim Marka Šćekića će u srijedu u dvorani Borik (18.00) odmjeriti snage sa Mornarom, a ovu grupu čine još i Vojvodina i Šenčur.

Ova dva tima već su odigrala međusobni duel prvog kola u kojem su trijumfovali Novosađani rezultatom 79:76.

"Očekuje nas težak meč na otvaranju ABA 2 lige, u Boriku, protiv iskusne ekipe Mornara. Imaju široku rotaciju i predvođeni su iskusnim trenerom Pavićevićem. Pripremićemo se najbolje što možemo i pokušati da osvojimo prve bodove u ABA 2 ligi", riječi su trenera KK Borac Banja Luka.

Njegovi izabranici su u prošlom kolu bh. prvenstva imali 19 bodova prednosti u Donjem Vakufu protiv Proma (14:33), ali su na kraju, poslije dramatične završnice, upisali poraz rezultatom 75:72.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Borac košarka ABA 2 KK Mornar

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