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Srpkinja pomutila razum Amerikancima: Jovana Popović poenima i asistencijama u stilu Nikole Jokića zadivila sve

Srpkinja pomutila razum Amerikancima: Jovana Popović poenima i asistencijama u stilu Nikole Jokića zadivila sve

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Srpska reprezentativka postigla 22 poena na utakmici protiv Teksasa

Jovana Popović postigla 22 poena Izvor: Privatna arhiva

Univerzitet Konektiket, najprestižniji kada je u pitanju ženska košarka, odigrao je u noći između ponedjeljka i utorka pripremnu utakmicu protiv Univerziteta Teksas.

Popularni "Haskiji" slavili su sa 83:61, a cijela Amerika poslije meča priča samo o jednoj igračici - srpskoj košarkašici Jovani Popović.

Bivša igračica Mege tokom ljeta je prešla "preko bare" kako bi školovanje i košarkašku karijeru gradila na Univerzitetu Konektiket.

A o kakvom se talentu radi govori podatak da je u pomenutom meču imala nevjerovatan učinak od 22 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Neki od poteza koje je izvela, neodoljivo podsjećaju na ono što radi Nikola Jokić.

"Reaguje na način na koji reaguje na sve. Znate, fokusirana je sve vrijeme. Ona ima neku vrstu čelične volje, ne lomi se i ne pada tokom utakmice", rekao je čuveni trener Đeno Auriema.

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Jovana Popović košarkašice

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