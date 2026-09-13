Amerikankama niko ne može ništa: Ponovo su šampionke svijeta, pala je i Francuska

Amerikanke su u finalu Svjetskog prvenstva pobijedile Francusku i osvojile titulu.

Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia

Amerikanke su po peti put postale šampionke svijeta. Košarkašice nastavljaju dominaciju, ovog puta su u finalu lako i ubjedljivo savladale ekipu Francuske - 97:79.

Sve je riješeno u trećoj četvrtini, do tada su se Francuskinje držale. Ali, izgubile su tu dionicu sa 30:12 i više im nije bilo spasa. Na poluvremenu su imale dva poena prednosti i nadu da bi mogle do senzacije, ali su im snovi brzo raspršeni.

Brijana Stjuart imala je dabl-dabl (20, 10sk), Džeki Jang je dodala 18. Na drugoj strani je Dominika Malonga dala 21, Gabi Vilijams je dodala 19. Bilo kako bilo, neće mnogo žaliti za porazom, jer je ostvaren veliki uspjeh.

Treće mjesto osvojila je Španija koja je rutinski savladala Njemačku (81:58).

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