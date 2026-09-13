Obamejang sa 37 gazi u Primeri: Na svakom meču dao gol, juri Rafinju, Mbapea i Jamala

Pjer Emerik Obamejang je sjajno počeo sezonu u Deportivu i sada je u samom vrhu Primere po broju postignutih golova.

Izvor: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Pjer Emerik Obamejang ne staje! Sa 37 godina došao je u Deportivo i pokazao je da stari kao vino, Sada je u remiju sa Hetafeom u Madridu 1:1 postigao jedini gol svoje ekipe. Nakon pogotka Ramona Teratsa u 66. minutu izjednačio je napadač iz Gabona u 78. minutu i donio bod svojoj ekipi.

Samo su se nastavile nevjerovatne partije ovog napadača pošto je dao gol Elčeu, zatim Malagi, pa i Valensiji, da bi protiv Viljareala imao gol i dvije asistencije. Sa golom protiv Hetafea sada je sa pet golova peti strijelac lige iza Rafinje, Kamelja, Mbapea i Lamina Jamala koji svi imaju po šest golova.

Što se tiče Deportiva koji se vratio u Primeru sada su posle devet bodova iz pet kola na petommestu iza Sevilje i Alavesa sa 10 bodova, kao i Reala sa 12 i Barselone sa 15.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Selta i Malaga su odigrali neriješeno 1:1, za Seltu je pogodio Feran Žutgla, a za Malagu Adrijan Ninjo. Barselona savladala Levante 4:2 golovima Karima Adejemija, Ćavija Espara i dva pogotka Lamina JAmala, dok su za Levante pogađali Rođer Bruge ili Ivan Romero. Atletiko Madrid je na kraju uspio da slomi Real Sosijedad na "Anoeti" i pobedio je 3:0 golom Grimalda u 84. minutu sa penala i Džonatana Dejvida u 90. i pogotkom Đulijana Simeonea u 95.