logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obamejang sa 37 gazi u Primeri: Na svakom meču dao gol, juri Rafinju, Mbapea i Jamala

Obamejang sa 37 gazi u Primeri: Na svakom meču dao gol, juri Rafinju, Mbapea i Jamala

Autor Nikola Lalović
0

Pjer Emerik Obamejang je sjajno počeo sezonu u Deportivu i sada je u samom vrhu Primere po broju postignutih golova.

Pjer Emerik Obamejang sa 37 golova zabija u dresu Deportiva Izvor: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Pjer Emerik Obamejang ne staje! Sa 37 godina došao je u Deportivo i pokazao je da stari kao vino, Sada je u remiju sa Hetafeom u Madridu 1:1 postigao jedini gol svoje ekipe. Nakon pogotka Ramona Teratsa u 66. minutu izjednačio je napadač iz Gabona u 78. minutu i donio bod svojoj ekipi. 

Samo su se nastavile nevjerovatne partije ovog napadača pošto je dao gol Elčeu, zatim Malagi, pa i Valensiji, da bi protiv Viljareala imao gol i dvije asistencije. Sa golom protiv Hetafea sada je sa pet golova peti strijelac lige iza Rafinje, Kamelja, Mbapea i Lamina Jamala koji svi imaju po šest golova.

Što se tiče Deportiva koji se vratio u Primeru sada su posle devet bodova iz pet kola na petommestu iza Sevilje i Alavesa sa 10 bodova, kao i Reala sa 12 i Barselone sa 15. 

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Selta i Malaga su odigrali neriješeno 1:1, za Seltu je pogodio Feran Žutgla, a za Malagu Adrijan Ninjo. Barselona savladala Levante 4:2 golovima Karima Adejemija, Ćavija Espara i dva pogotka Lamina JAmala, dok su za Levante pogađali Rođer Bruge ili Ivan Romero. Atletiko Madrid je na kraju uspio da slomi Real Sosijedad na "Anoeti" i pobedio je 3:0 golom Grimalda u 84. minutu sa penala i Džonatana Dejvida u 90. i pogotkom Đulijana Simeonea u 95. 

Tagovi

Pjer Emerik Obamejang Deportivo Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC