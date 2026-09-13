Pola Hrvatske se bori za titulu: Nisu samo Dinamo i Hajduk, još tri tima hoće trofej

Pet timova konkuriše za šampionsku titulu u Hrvatskoj, a u toj grupi su Hajduk, Osijek, Dinamo, Varaždin i Rijeka.

Izvor: Matej Sagan / imago sportfotodienst / Profimedia

Superliga Srbije još nije kompletirala prvih devet kola, ali se čini da je razlika između dva vodeća tima na tabeli i ostalih ekipa veća nego što bi neutralni ljubitelji sporta željeli. Crvena zvezda je prva, Vojvodina druga i djeluje da je tu kraj spiska ekipa koje bi mogle da se bore za šampionsku titulu. Samo nekoliko stotina kilometara zapadnije, čak pet timova može da se nada osvajanju šampionske titule u Hrvatskoj.

Naravno, još uvijek je rano za kalkulacije, ali ti timovi su u veoma dobroj poziciji na početku nove takmičarske godine. Fudbaleri Hajduka iz Splita savladali su Slaven Belupo (1:0) na Poljudu i tako preuzeli prvo mjesto na tabeli, sa 16 osvojenih bodova nakon sedam odigranih mečeva. Drugoplasirani je Osijek koji iz sedam mečeva ima 15 osvojenih bodova, a zatim slijede Dinamo, Varaždin i Rijeka sa po šest odigranih utakmica.

Fudbaleri Dinama iz Zagreba i Varaždina osvojili su po 13 bodova, dok je Rijeka trenutno na 11 osvojenih bodova. Varaždin će priliku da popravi učinak imati protiv Gorice, koja je najslabiji tim u ligi, dok Dinamo i Rijeka tek treba da odigraju međusobni meč koji je odložen zbog obaveza u evropskim kvalifikacijama. Ko god pobijedi u tom meču, biće veoma blizu vrhu tabele.

Hrvatski fudbal je i tokom prethodnih nekoliko godina znao da priredi pravu dramu u šampionskoj trci. Rijeka je u "kratkom" roku dva puta uspjela da ukrade titulu Dinamu koji je dominantna sila hrvatskog fudbala, a povremeno je u borbi za trofej i splitski Hajduk koji više od dvije decenije čeka da ponovo postane šampion. Nadaju se u Splitu da bi ova sezona mogla da prekine predugačak post, ali...

Vidjećemo još samo koliko dugo Osijek, Varaždin i Rijeka mogu da izdrže u ovoj trci - jednoj od najzanimljivijih u regionu. Pogledajte tabelu u Hrvatskoj:



