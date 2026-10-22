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Srbi otvorili sezonu u NBA: Debakl Jovića i Majamija, debitovao Bogdanović

Srbi otvorili sezonu u NBA: Debakl Jovića i Majamija, debitovao Bogdanović

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zanimljivo veče u NBA ligi, i dalje čekamo na start Nikole Jokića i Denver Nagetsa.

NBA liga igrali Jović i Bogdanović Izvor: Jared Lennon / Getty images /Kenneth Richmond / Getty images/ Profimedia

NBA liga se polako zahuktava, a protekle noći na terenu su bila dvojica srpskih igrača. Bogdan Bogdanović je debitovao za Hjuston Roketse, dok je Nikola Jović odigrao meč za zaborav za Majami Hit.

Minesota Timbervulvsi razbili su Majami Hit predvođen zvijezdom Janisom Adetokumbom sa 131:106. Ništa izabranici Erika Spolstre nisu mogli protiv raspoloženog Entonija Edvardsa koji je postigao impresivnih 45 poena. Grk se sa druge strane zaustavio na 35.

Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Minesota je rutinski zabilježila pobjedu, a prednost je rasla do +30 tokom četvrte dionice. Srpski as Nikola Jović je dobio značajnu minutažu, ali se nije proslavio. Za 22 minuta na terenu postigao je 4 poena, 4 skoka i dvije asistencije, a iz igre je šutirao 2/8, za tri poena 0/3.

Pored Edvardsa u Minesoti se istakao Bol sa 21 poenom, Mekdenijels sa 17 poena i osam skokova, Donsumu je dodao 16. U poraženom timu drugi najefikasniji je bio Adebajo sa 15 poena i sedam skokova.

Debitovao Bogdan Bogdanović

Hjuston Roketsi zabilježili su pobjedu na startu NBA lige protiv Dalas Maveriksa sa 128:110. Bio je to debitantski nastup za srpskog asa Bogdana Bogdanovića koji je za 13 minuta na terenu postigao pet poena, jedan skok i dvije asistencije.

Očekivano, najbolji u Roketsima bio je Kevin Durent koji je postigao 30 poena, uz šest skokova i tri asistencije, dok mu je sa druge strane parirao nasljednik Luke Dončića Kuper Fleg sa 32 poena, pet skokova i dvije asistencije.

Hjuston je "eksplodirao" u drugoj dionici i stigao do ogromnih +30, odakle povratka za Maverikse nije bilo. Pored Durenta, sjajne partije su odigrali Smit i Šengun, postigavši 30 odnosno 23 poena. U Dalasu su Flega ispratili Sase sa 17 poena i Maršal sa 16.

Svi rezultati u NBA ligi:

Orlando - Atlanta 125:132

Vašington - Milvoki 128:116

Bruklin - Šarlot 103:110

Majami - Minesota 106:131

Toronto - Čikago 135:92

Memfis - Juta 123:103

Nju Orleans - Indijana 120-123

Hjuston - Dalas 128:110

LA Lejkers - Golden Stejt 127:195

Portland - Finiks 124:83

LA Klipers - Sakramento 121:96

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Tagovi

NBA liga košarka Nikola Jović Bogdan Bogdanović

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