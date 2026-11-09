Košarkaši Mege nisu mogli protiv favorizovanog rivala.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Dubaija rutinski su slavili protiv Mege u Hali sportova "Ranko Žeravica" rezultatom 98:87, u okviru 7. kola ABA lige. Nema sumnje da će ovo biti jedna od gledanijih utakmica u ovom kolu, a na tribinama je viđen i veliki broj poznatih lica.

Rival jeste atraktivan, atmosfera je bila prava košarkaška, ali nije srpski tim uspio da učini utakmicu još zanimljivijom. Meč su uživo ispratili nekadašnji proslavljeni reprezentativci Srbije Nemanja Nedović, Danilo Anđušić, Bobi Marjanović, a tu je bio i najtrofejniji trener u istoriji Crvene zvezde Dejan Radonjić, koji je čest gost na Meginim utakmicama.

Marjanović je bio u društvu glumaca iz popularne serije "Državni posao", Dejana Ćirjakovića i Nikole Škorića, pa je predstava bila potpuna.

Vidi opis Mega preslaba za Dubai, a na tribinama košarkaška elita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Izabranici Vuleta Avdalovića su motivisano ušli u meč, ali Dubai već tokom prve dionice stiže do +10, prednost je u drugom kvartalu rasla do +23, da bi na poluvremenu bilo 33:53 za goste.

Ćavi Paskval je uspio da rasporedi minutažu, imao je dovoljno jake adute na klupi, pa su održavali jako visoku prednost. Mega je u posljednjoj dionici imala jedan nalet, smanjila zaostatak na -10, ali to je bilo sve što su mogli protiv favorizovanog rivala.

Mega je imala najefikasnijeg igrača na meču, to je bio Pavle Bačko sa 18 poena, Maniema je imao 17, a Bošković i Paunov su dodali po 13.

Kod Dubaija je prednjačio Okobo sa 18, Minc sa 16, Bejkon je dodao 12, a Petrušev 11. Tako je tim iz UAE ostao na maksimalnom skoru 6-0, dok je Mega na skoru od dvije pobjede i četiri poraza.

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Pogledajte 02:29 Luiđi Suigo Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)