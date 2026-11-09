Crvena zvezda se protiv Slovana rutinski spremila za Real: Ibon Navaro odmorio igrače

Crvena zvezda je upisala novu pobjedu u ABA ligi i sada je na skoru 5-1.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde rutinski su savladali ekipu Slovana iz Bratislave rezultatom 91:80, u 7. kolu ABA lige. Bio je to prvi okršaj ove dvije ekipe u istoriji, a novajlija u regionalnom takmičenju je i te kako pokazao zube jednom od najboljih timova u Evroligi u ovom momentu.

Od samog starta meča gledali smo brzu košarku, bez dosta prekida, a poentiralo se uglavnom sa distance. Igrači Slovana su znali da im je to jedina šansa da nešto pokažu u gostima kod apsolutnog favorita, i jako su dobro to uradili.

Bili su ubojiti na šutu za tri poena, ali je Zvezda imala odgovor. Prije svih preko Davida Kramera i Džereda Batlera, a zapažene partije odigrali su Ognjen Dobrić i Nik Vejler-Bab. Izabranici Ibona Navara su uspjeli da prelome meč krajem treće dionice i odu na dvocifenu prednost, da bi u četvrtoj rutinski priveli posao kraju.

Ibon Navaro je u ovom meču odmorio ključne igrače Čimu Monekea, Džordana Nvoru, Tajsona Kartera i Kristijana Koloka, a svoje šanse su jako dobro iskoristili rezervisti, uključujući i Džonatana Motlija i Patrika Boldvina.

Svi igrači Crvene zvezde su postizali poene, a najefikasniji je bio Batler sa 18 poena, Dobrić ga je ispratio sa 13, dok je Kramer imao 12 koševa.

Sa druge strane je prednjačio Trej Bjukenan sa 18, Zoran Nikolić je bio sjajan sa 15 a solidan David Abram sa 9 pogodaka.

(MONDO)