Kapiten Ognjen Dobrić ističe da je dolazak Koloka iz NBA lige preokrenuo sezonu Crvene zvezde, donoseći novu energiju u tim.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je napravila pun pogodak sa Kristijanom Kolokom, koji je nedavno stigao u njen reket, a kapiten tima Ognjen Dobrić istakao je da ne pamti da je ikada vidio da se neko tako brzo uklopio u tim. U intervjuu za "Sportski žurnal" ocijenio je da je dolazak centra iz NBA lige možda i napravio preokret za ekipu Ibona Navara.

"Potpis koji je možda i promijenio sezonu...", rekao je Dobrić: "Stvarno nije lako završiti pored njega, jer stoji u sredini reketa. Neće možda zalijepiti i lupiti rampu svaki put, ali će promijeniti šut. Nije to kao da uđeš protiv mene u reket."

Vidi opis Ognjen Dobrić: "Ja to nisam vidio u životu, čovjek nam je promijenio sezonu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nastavio je da sipa pohvale na račun sjajnog centra koji je Zvezdi donio prije svega prednost u odbrani: "Čovjek ima raspon ruku preko 230 centimetara. Kad skoči, napravi zid ispred koša. Mnogo je lakše nama bekovima, možemo da budemo agresivniji na šutu, guramo ljude unutra na njega. Prije duplog kola je odradio samo jedan trening i pohvatao sve. Nisam u karijeri vidio da se neko brže uklopio u tim od tog čovjeka", naglasio je Dobrić.

Šta rade Kalinić i Teodosić?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Imao je priliku Ognjen Dobrić da igra i sa Nikolom Kalinićem i Milošem Teodosićem u Zvezdi, a sada su njih dvojica na novim, važnim funkcijama. Tokom ljeta, Kalinić je postao pomoćni trener i sada je otkriveno kako pomaže Navaru.

"Voli posao, iskreno, pronašao se... Trenutno radi na individualnoj pripremi za protivnike. Ko god ga pita, zamoli za dodatan trening, Kalina je uvijek tu, spreman da radi. Voli košarku, jednostavno, zato se i odlučio da nastavi. Nije ništa promijenio, samo je otišao stolicu pored", rekao je Dobrić.

"Prvo mi je bilo čudno. Igrači koji su dijelili teren sa mnom polako idu u druge poslove, ali drago mi je da su ostali u klubu i da svaki dan pričamo o košarci i životu."

Nova uloga za Tea

Vidi opis Ognjen Dobrić: "Ja to nisam vidio u životu, čovjek nam je promijenio sezonu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: kk crvena zvezda Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi Sports Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Idealno za njega poslije karijere. Voli da priča sa ljudima, voli komunikaciju, druželjubiv je. Sama njegova pojava donosi mnogo u pregovorima kad želi da angažuje novog igrača. Kad Miloš Teodosić pozove, to nosi veliku težinu", ocijenio je Dobrić.

"Uživa, putuje sa ekipom, uvijek je sa nama kad god treba savjet, kad god treba da se priča o košarci i o bilo čemu u životu. Ljudi iz kluba su tu, tako da - vjerujemo njima, kao što sam rekao, ne samo trenerima, nego i upravi", dodao je kapiten Crvene zvezde koji je prezadovoljan kod novog trenera.