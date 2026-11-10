Kevin Panter propušta Crvenu zvezdu

Kevin Panter neće igrati protiv Crvene zvezde, što predstavlja značajan hendikep za Barselonu u Evroligi.

Izvor: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši košarkaš Partizana Kevin Panter neće biti u sastavu Barselone za duel sa Crvenom zvezdom u 13. kolu Evrolige, koji je na programu 20. novembra. Iskusni bek je povrijedio skočni zglob na posljednjoj utakmici katalonskog tima u domaćem prvenstvu protiv Breogana i očekuje se da odsustvuje oko tri nedjelje.

Kapiten Barselone obavio je ljekarske preglede u ponedjeljak ujutru, nakon čega je utvrđeno da ima problem sa skočnim zglobom. Zbog toga ga očekuje pauza tokom koje će propustiti nekoliko važnih utakmica svog tima.

Osim gostovanja Panatinaikosu u Atini i duela sa Crvenom zvezdom, Panter bi trebalo da propusti i utakmice protiv Pariza i Fenerbahčea. Posebno će mu biti važno da se oporavi do 3. decembra, kada Barselonu očekuje veliki okršaj sa Real Madridom u 15. kolu Evrolige.

Bivši košarkaš Crvene zvezde i Partizana ove sezone u elitnom takmičenju prosječno bilježi 15,9 poena, dva skoka i indeks korisnosti 14,8 na deset odigranih utakmica. U španskom prvenstvu je na sedam mečeva imao učinak od 10,4 poena po utakmici, uz indeks korisnosti 10,4.

Zvezdi se polako otvara put

Odsustvo Kevin Pantera predstavljaće značajan hendikep za Barselonu u periodu u kojem je očekuje nekoliko zahtjevnih evroligaških izazova, uključujući i gostovanje Crvene zvezde u Španiji. Tim Ibona Navara moraće da iskoristi nalet u elitnom takmičenju i jednostavno nastavi niz pobjeda.

Osim vijesti da Panter ne igra za Barsu, crveno-bijeli su dobili informaciju da je Real Madrid znatno oslabljen u 11. kolu Evrolige. Na listi povrijeđenih Reala iz Madrida neprestano se pojavljuju novi igrači. Fakundo Kampaco pridružio se Teu Maledonu (uganuće desnog koljena), Mikaelu Jantunenu (potpuno pucanje plantarne fascije lijevog stopala), Gabrijelu Deku (prednja nestabilnost lijevog ramena) i Usmanu Garubi (pucanje Ahilove tetive lijeve noge).

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