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Zašto Crvena zvezda i Partizan nisu poželjni za NBA Evropu: "Jednostavno se ne osjećate prijatno"

Zašto Crvena zvezda i Partizan nisu poželjni za NBA Evropu: "Jednostavno se ne osjećate prijatno"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Predstavnik NBA Mark Tejtum konačno dao odgovor zašto Beograd nije bio u njihovim planovima od početka.

mark tejtum na nekim utakmicama u evroligi nije prijatno Izvor: MN PRESS

Zašto NBA Evropa ne želi Beograd u svojim planovima? Dio odgovora dao nam je zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum koji je jasno kritikovao sistem Evrolige i najavio pokretanje samostalnog takmičenja od oktobra 2027. godine.

Inicijalni pregovori između NBA i Evrolige su propali, pa će obje košarkaške organizacije nastaviti svojim putem. Tejtum kaže da su evropski klubovi nezadovoljni trenutnim statusom i ulaganjima bez očekivanog profita i da će im NBA pružiti veću finansijsku izvjesnost.

"Klubovi u postojećem sistemu su, sasvim otvoreno rečeno, umorni od toga da svake godine investiraju desetine miliona dolara bez ikakvog rasta vrijednosti svojih franšiza. Oni aktivno traže novog ekonomskog partnera."

NBA Evropa je već predstavila svoj plan, u prvoj sezoni ćemo gledati 12 stalnih članova, dok će četiri preostala mjesta biti popunjena kroz kvalifikacije.

"U evropskom sportu svi klubovi žele pravo da sanjaju – to je ta ljepota koju vidimo u FA kupu. S druge strane, trenutni sistem Evrolige je u svojoj suštini zatvorena liga".

Zamjenik komesara kaže da evropsko tržište nije do kraja iscrpljeno i da će njihov fokus biti prije svih na Velikoj Britaniji i Francuskoj gdje vide dosta potencijala.

Beograd nije u planovima

Dao je i komentar o atmosferi i navijačima na utakmicama Evrolige, što je ono čime se evropska košarka najviše diči. Ipak, NBA želi "kulturniju" publiku u novim arenama.

Vrlo dobro znamo koji su tereni "najpakleniji" i nema sumnje da je Tejtum govorio o Beogradu, Atini, Istanbulu...

"Na nekim od tih utakmica u Evropi jednostavno se ne osjećate prijatno da dovedete svoju porodicu. Želimo da preslikamo NBA iskustvo na tom kontinentu, ali uz potpuno poštovanje tradicije, sportske kulture i strasti koju navijači posjeduju."

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Slavlje Partizana u Areni posle pobede u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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