Evroligaši zaprijetili: "Ili tako, ili nikako"

Izvršni direktor NBA lige Ćus Bueno otkrio je gdje je zapelo u pregovorima sa NBA Evropom.

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Akcionari Evrolige odbili su prvu ponudu NBA o saradnji i potencijalnom spajanju, to ne znači da su vrata konačno zatvorena, ali rješenje nije ni na pomolu. Izvršni direktor elitnog evropskog takmičenja Ćus Bueno kaže da su klubovi postavili jasne uslove i "zaprijetili" novim podjelama.

Evroliga će nastaviti sa sopstvenim planovima širenja i prelaska na franšizni model i za sada su pregovori sa predstavnicima NBA Evropa stopirani.

"Ako žele da uđu u Evropu i sklope savez sa nama, klubovi moraju biti dio ovog modela, a o finansijskim iznosima se mora razgovarati. Klubovi su otvoreni za pristupanje, ali žele da svi budu uključeni i da se pronađu najbolji načini da se izbjegnu velika ulaganja".

Prvobitni prijedlog je predviđao više od 500 miliona evra koji bi bili raspoređeni među klubovima-akcionarima, dok bi se od svakog kluba koji pristupi projektu zahtijevalo ulaganje od 440 miliona evra. Bueno nije želio da govori o konkretnim ciframa, pozivajući se na povjerljivost.

"Ako stignu drugi prijedlozi iz NBA lige, mi smo otvoreni za razgovor, ali ćemo nastaviti da radimo na modelu Evrolige."

Klubovi postavili uslove

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Klubovi akcionari žele da imaju kontrolu nad sopstvenom budućnošću, kao što to imaju u Evroligi, što je njihov osnovni uslov.

"Klubovi imaju veoma jasan stav: žele da učestvuju u donošenju odluka. Stvorili su ligu koja je u njihovom vlasništvu i žele da nastave sami da odlučuju o svojoj budućnosti."

Upozorio je da bi dogovor koji bi pojedine timove ostavio izvan nove strukture mogao da dovede do dodatnih podjela, umjesto da ujedini evropsku košarku.

"Evroliga i Evrokup neće nestati. Klubovi su mi već rekli: ’Ako postignete dogovor sa NBA ligom, a nas izostavite, mi ćemo pokrenuti sopstveno takmičenje.' Ako ne riješimo problem za sve, dobićemo još više takmičenja, kako god se ona zvala."

S druge strane, Bueno kaže da su evroligaši spremni da prihvate prelazak na franšizni model koji bi u narednim godinama mogao da im donese veliki profit.

"Klubovi su promijenili svoj mentalitet. Žele stabilnost i neće se odreći tog statusa. Imamo sastanak na kojem ćemo razgovarati o ovome - kako omogućiti onima koji imaju novca da nastave sa ulaganjima, a istovremeno uravnotežiti sistem tako da ne dođe do inflatornog efekta ili ugrožavanja cilja - finansijske održivosti", zaključio je Bueno.