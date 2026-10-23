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Evroliga ne sluti šta se sprema: Tri evroligaša pregovaraju sa NBA Evropom

Evroliga ne sluti šta se sprema: Tri evroligaša pregovaraju sa NBA Evropom

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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NBA Evropa nastavlja sa svojim planom, iako do dogovora sa Evroligom nije došlo.

Tri evroligaša pregovaraju sa NBA Evropom Izvor: Stephane Lemouton-Pool / Sipa Press / Profimedia

Nakon propalih inicijalnih pregovora između Evrolige i NBA, Amerikanci nastavljaju svojim putem u cilju formiranja novog takmičenja u oktobru 2027. godine. Za utorak je zakazan novi važan sastanak sa pet velikih evropskih klubova, među kojima su i tri aktuelna evroligaša - Bajern, Real Madrid i Barselona. Tu su još Milan i Pari Sen Žermen.

NBA ostaje odlučna u namjeri da do 2027. godine pokrene takmičenje sa 12 franšiza, pri čemu radi na rješavanju spornih pitanja u odnosima sa Evroligom. Tri pomenuta kluba su bila i na sastanku Evrolige i NBA, a očigledno je da su i te kako fokusirani na nove opcije koje su im se otvorile. 

Šta je tema sastanka?

Čelnici ovih organizacija boraviće u Londonu povodom ceremonije dodele "Zlatne lopte" koja je zakazana za ponedeljak uveče. U toku se pregovori sa 12 gradova, a navodno su potencijalni investitori spremni da plate čak milijardu dolara za franšizu u Londonu, dok bi druge franšize mogle da dostignu vrijednost od više stotina miliona dolara u pregovorima koji traju već duže od šest mjeseci.

Sastanak u Londonu, na kojem učestvuju i tri kluba iz Evrolige, mogao bi da doprinese napretku u razgovorima sa Evroligom, s obzirom na to da NBA liga i dalje planira pokretanje svog novog takmičenja u Evropi 2027. godine, navodi "Skaj njuz".

Najnovije informacije o pregovorima NBA lige i Evrolige

Nakon što je Evroliga odbila ponudu NBA lige, dosta se spekulisalo kakav je trenutni status pregovora između ove dvije organizacije, ali Mark Tejtum nije želio da iznosi detalje.

"Ne želim da otkrivam nikakve privatne razgovore vođene sa Evroligom. Kao što smo već rekli, i dalje se nadamo da ćemo postići dogovor, ali smo spremni da nastavimo dalje bez obzira na ishod. Imamo svoje planove prema kojima postupamo. I, znate, kretaćemo se najbrže što možemo", rekao je predstavnik NBA.

Na pitanje da li je NBA liga odredila rok za okončanje pregovora sa Evroligom, Tejtum nije dao konkretan odgovor.

"Pa, mi ne stajemo. Napredujemo i radimo najbrže što možemo. Kao što smo upravo pomenuli, plan nam je da sa realizacijom ovog projekta počnemo u oktobru 2027. godine, što je za godinu dana. Dakle, pred nama je mnogo posla, ali krećemo se brzo i uopšte ne usporavamo", istakao je Tejtum.

Tagovi

NBA Evropa košarka

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