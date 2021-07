Cicipas prijeti Đokoviću! Grk izaziva Srbina u Tokiju: Novak je u vrhu sa razlogom, ali ništa nije nemoguće

Stefanos Cicipas mogao bi da bude protivnik Novaka Đokovića u Tokiju ukoliko obojica stignu do finala, a Grk je već sada počeo da prijeti.

Kakav bi to meč bio!

Novak Đoković u srijedu izlazi na teren protiv Alehandra Davidoviča Fokine kako bi izborio plasman u četvrtfinale Olimpijskih igara u Tokiju, a u drugoj polovini žrijeba ka istom juriša i grčki as.

Prvi reket svijeta u svojoj polovini žrijeba nema rivala od kojeg treba previše da strepi osim Saše Zvereva, ali ukoliko dođe do finala moraće dobro da se oznoji i uloži maksimum.

Stefanos Cicipas igra odličan tenis, a u kakvoj je formi od početka sezone jasno govore i mečevi koje je igrao sa Đokovićem jer ga je u svakom mučio. Baš zato Grk sada ima samopouzdanja i da kaže da je moguće pobijediti svjetskog broja jedan.

"Sve to dolazi sa samopouzdanjem i da ne razmišljate sa kim igrate. Mislim da previše igrača dozvoljava da im se to uvuče u glavu. Najvažnije je koncentrisati se na svoju igru kada igrate sa igračima poput Novaka. Ti igrači iz vrha su tamo s razlogom, ali ništa nije nemoguće. Svako od nas ima sposobnost da proizvede nešto dobro", siguran je Cicipas.

Ukoliko dođe do finala srpskog i grčkog asa biće to sigurno najbolji meč na turniru. Oni su do sada odigrali osam mečeva, ali na prethodna tri iako je slavio, Đoković se mučio.

Podsjetimo, na Rolan Garosu Stefanos je poveo sa 2:0 u setovima, da bi Novak preokrenuo. Prije toga igrali su u Rimu gdje je Grk takođe dobio prvi set, pa se Đoković vraćao. Slična situacija dogodila se i prethodne godine na pariskoj šljaci, Novak je poveo, a Cicipas nadokandio dva seta zaostatka.

Međusobni skor je na Novakovoj strani, ali Grka se treba paziti. Ipak, on treba da pobijedi neke teške rivale, ukoliko dođe do polufinala bio bi zanimljiv potencijalni susret sa Danilom Medvedevim.