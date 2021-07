Novak ima poruku za Srbiju - Nemojte o medaljama, molim vas! Pričao o polufinalu i priznao - Nije moglo bolje!

Novak Đoković na terenu dominira, ali još uvijek ne misli o zlatu!

Izvor: TANJUG/AP PHOTO/SETH WENIG

Novak Đoković ima sjajan dan iza sebe na Olimpijskim igrama, pošto je prvo u singlu rutinski savladao Keija Nišikorija, a potom je sa Ninom Stojanović prošao njemački par u miks dublu.

Oba meča su se završila vrlo brzo, a nakon toga je Novak istakao da je izuzetno zadovoljan prikazanim na terenu.

"Odlično, nisam se previše iscrpio ili izmorio danas. Nije moglo bolje da se završi, odigrao sam najbolji singl meč ove godine i završio dan na najbolji mogući način sa Ninom na terenu", rekao je Novak za RTS poslije dubl meča.

Potom je zamolio sve navijače da se ne zalijeću, iako je već stigao do dva polufinala. O medaljama i dalje ne želi da priča!

"Zapravo smo već u završnici turnira, ali molim vas da ne pričamo o medaljama, već da se koncentrišemo na ono na terenu", dodao je on.

Na kraju meča Novak nije ni znao rivale u dublu u polufinalu, a istakao je da će sa bilo kojim protivnikom Nina i on biti spremni da se bore. Što se tiče polufinala singla, ističe da je to najteži meč do sada.

"To će biti najteži meč do sada, ali ja sam ovim današnjim nastupom ulio sebi samopouzdanja. Ključ će biti da se spriječi taj njegov servis, jer je on jako visok, a dobro se kreće, Ali spremiću se, ja ga znam jako dobro i idemo na pobjedu", zaključio je Novak.

Oglasila se i Nina, koja je istakla da je sjajno igrati sa najboljim teniserom svijeta.

"Nevjerovatan je osjećaj, stvarno je lijepo igrati sa Novakom. Pokušavam da uživam svaki minut s njim na terenu i on mi pomaže samim tim što je na terenu. Uzdiže me i daje mi savjete i međusobno imamo dobru komunikaciju na terenu i danas je bilo još bolje nego juče. Ne razmišljamo o medalji previše, gledam na svaki meč kao nešto posebno, samo da razmišljamo o igri", zaključila je ona.