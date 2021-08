Neuspjeh Đokovića, pogriješio je sa miks-dublom: Bivši selektor Srbije je zabrinut - Đoković ugrozio i US Open!

Goran Bubanj smatra da je Novak napravio grešku tehničke prirode na Olimpijskim igrama.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Patrick Semansky

Teniski stručnjak i bivši selektor naše Dejvis kup reprezentacije Goran Bubanj gostovao je u Jutarnjem programu RTS-a i govorio o nastupu Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama. Nadali smo se da će se Nole iz Tokija vratiti sa zlatom oko vrata, ali nažalost nije uspio ni u muškom singlu, a ni u miks-dublu, iako je bio nadomak medalja.

Kako bi Bubanj ocijenio njegov nastup? Kratko je odgovorio da smatra da se njegov stav ne razlikuje od onog koji je iznio Đoković, ali i njegovi navijači - kao neuspjeh.

"Tražiti uzroke tom neuspjehu je malo duža priča. Ako krenemo od početka, od odluke da uopšte učestvuje - bilo je 50:50. Šta je prevagnulo kod te odluke da učestvuje kada je već osvojio tri grend slema i bio iscrpljen. Ne sumnjam da je napravio dobru analizu i da je odlučio dobro", rekao je Bubanj, a vrijedi podsjetiti da je mnogo ljudi savjetovalo Đokovića da ne učestvuje u Tokiju, čak uključujući i njegovog oca Srđana.

Ipak, Đoković je više puta istakao da je srce odlučilo da igra za Srbiju, kao i da se nijednog trenutka nije pokajao što je nastupio u Tokiju uprkos tome što je fokus na 21. grend slemu.

"To je možda još jedna od stvari koju on nije sagledao u startu - da on na Olimpijskim igrama neće biti sa svojim timom, da neće biti sa ljudima koji mu rješavaju stvari. Njegov menadžer Edoardo Artaldi bi ovo što ću vam sada reći sigurno primijetio. Jedna stvar koja je potpuno tehničke prirode, a to je kada igrate singl i dubl, onda vaš meč u pojedinačnoj konkurenciji mora da počne mnogo ranije jer se mečevi parova uvijek igraju poslije singla. Onda je on žaleći se da igra prerano, ušao taj dubl i, umjesto da, na primjer, igra u 19, na terenu bio tri sata ranije - u 16. To je još jedna sporedna stvar koja je dosta uticala", objasnio je Bubanj.

Teniski stručnjak dodaje da je Đoković mogao da napadne "kalendarski slem", ali je htio još veći zalogaj - "zlatni slem" - što je svima zvučalo primamljivo i smatra da je vjerovao da može to...

"Dugoročno gledano, ugrozio je i ovaj rezultat koji mu predstoji", ocijenio je Bubanj.

Šta to znači za samopouzdanje pred US Open?

"Ne samopouzdanje, nego i čitav niz radnji koje ima pred jedan grend slem. Sebi je oduzeo mjesec dana odmora i priprema, pripremni turnir pred US Open. Mnogo toga je žrtvovao za Olimpijske igre i, da je osvoji, bio bi umoran i sve bi bilo isto, ali bi imao energiju koju bi mu dalo to zlato", rekao je teniski stručnjak i zaključio:

"Ovako, u velikoj mjeri će biti umoran i biće strašno teško u Njujorku".