Skandal pred nastup atletičara u Tokiju - dopingovan bacač kugle: Mesud Pezer će imati jednog rivala manje!

Treći dopingovani sportista na Olimpijskim igrama, a trebalo je da u utorak nastupi u bacanju kugle.

U utorak se nešto poslije podneva po srednjeevropskom vremenu očekuje početak kvalifikacija u bacanju kugle na Olimpijskim igrama u Tokiju, a jednog takmičara tada nećemo gledati.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Mesud Pezer, ali i srpski atletičari Armin Sinančević i Asmir Kolašinac imaće nešto slabiju konkurenciju, pošto je jedan gruzijski takmičar suspendovan zbog dopinga!

Naime, Benik Abrahamjan neće nastupiti tom prilikom pošto je pao na doping testu od 31. jula! Njemu su u uzorku pronađene čak tri zabranjene supstance.

Zbog toga su organizatori donijeli odluku da on bude suspendovan do daljeg, a iako Abrahamjan ima pravo da traži B uzorak, on u utorak neće moći da bude dio takmičenja u Tokiju.

Abrahamjan je šampion Gruzije u zatvorenom i nacionalni rekorder, ali na ovim Olimpijskim igrama nije bio favorit za visok plasman u bacanju kugle.

Kvalifikacije u bacanju kugle počinju od 12.15 kada će Armin Sinančević biti u prvoj grupi, dok će Pezer i Kolašinac nastupiti u grupi koja startuje od 13.40 časova.

