Jovana uzela novu medalju za Srbiju, sad juri zlato! Preokret na startu, dvije drame, ali sve rivalke su pale!

Jovana Preković je uzela sedmu medalju za Srbiju, a tek će se boriti za moguće zlato!

Srbija sanja zlato u karateu na Olimpijskim igrama! Naša sjajna Jovana Preković je u grupi B redom pobedila rivalke i sada je u polufinalu, što znači da joj je sigurna medalja! Za šansu da se bori za zlato Jovana će morati da pobedi Turkinju Merve Čoban.

Što se tiče grupne faze, bila je perfektna. Četiri meča - četiri pobede!

U prvom meču je pala Marokanka Sadini Bitsamsa 3:1, a u drugom Peruanka Aleksandra Grande sa 1:0. U trećem meču protiv Serogine bilo je 6:4 posle dva preokreta i drame! Meč sa Đanom Lofti iz Egipta bio je najdramatičniji, ali je i tu osigurana pobeda za perfektan skor pred polufinale!

Neverovatno kako se borila u prva tri meča naša karatistkinja, u prvom meču je na samo nekoliko sekundi do kraja gubila sa 1:0, a onda je udarcem u glavu dobila ipon i tri poena. U trećem duelu sa Serogninom iz Ukrajine povela je, a onda je na tridesetak sekundi do kraja usledio potpuni preokret.

Vodila je Ukrajinka na 14 sekundi do kraja, a onda još jedan ipon i 6:4 i medalja! Protiv Lofti je bilo dramatično, ali je uprkos rezultatu 1:1 pobeda dodeljena Srpkinji.

Polufinala su na programu od 13:05, a rivalka će našoj Jovani biti Merve Čoban iz Turske, drugoplasirana iz grupe A.

8:20 - Kraj! Pobeda i protibv Đane Lofti koja je do ovog meča imala sve pobede. To je to - četiri meča, četiri pobede!

07:34: Ako dobije Jovana Seroginu ide u polufinale, a pošto se dele dve medalje to je medalja! Prvi poeni - juko za 1:0! Tražimo čelendž sada i dobija Jovana vazari! Vodi sa 3:0!

Juko za Seroginu! Ipon za Seoginu! Sada preokret...Ipon 14 sekundi do kraja! 6:4! Na četiri sekundedo kraja pregleda se jedan udarac Ukrajinke... Odbijeno! Medalja!

07:00 - Sjajno je krenuo drugi meč - Jovana odmah uzima jedan poen jukom! Vodi na startu! I to je to - POBEDA! Na korak je Jovana od polufinala, prva je u svojoj grupi sa četiri boda!

6:25 Drugi meč na redu je sa Aleksandrom Grande iz Perua koja je ubedljivo poražena od Anite Serogine u prvom meču 6:1.

6:15 Srpska karatiskinja Jovana Preković sjajno je krenula Olimpijske igre! U svom prvom meču u Tokiju uspela je da savlada Marokanku Sadini Bitsam.

Marokanka je povela sa 1:0, a onda je sjajnim iponom upisala pobedu 3:1

6:00 Kreće Jovana! Prvi meč je protiv Marokanke Sadini Bitsam, a u svojoj Grupi B ona juri jedno od prva dva mesta kako bi osigurala prolazak dalje.

GRUPA B:

Aleksandra Grande (Peru) - Anita Serogina (Ukrajina) 1:6

Jovana Preković - Sadini Bitsam (Maroko) 3:1

Đana Lotfi (Egipat) - Aleksandra Grande (Peru) 2:0

Sadini Bitsam (Maroko) - Anita Serogina (Ukrajina) 1:1

Jovana Preković - Aleksandra Grande (Peru) 1:0

Đana Lotfi (Egipat) - Anita Serogina (Ukrajina) 2:1

Sadini Bitsam (Maroko) - Đana Lotfi (Egipat) 0:5

Jovana Preković - Anita Serogina (Ukrajina) 6:4

Aleksandra Grande (Peru) - Sadini Bitsam (Maroko) 3:1

Jovana Preković - Đana Lotfi (Egipat) 1;1