Hrvatica se bijesna vratila iz Tokija - oni su godinama iza nas! Znate kad sam ja izgubila?

Sandra Perković nije zadovoljna mnogim stvarima na Olimpijskim igrama.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Sjajna bacačica diska Sandra Perković donosila je Hrvatskoj zlatne medalje na dva prethodna olimpijska turnira, ali se iz Tokija vraća bez odličja oko vrata.

Nije bila loša, završila je na četvrtom mjestu, ali utisak je da se nikako nije snašla u Tokiju koji joj nije odgovarao. Nezadovoljna je bila kompletnom atmosferom u Olimpijskom selu, na stadionu, a nije joj se dopalo i što su Amerikanci imali drugačiji tretman u odnosu na neke druge sportiste.

Po povratku u Zagreb održala je žestok govor na aerodromu, svjesna toga da je bilo i dosta kritika u hrvatskoj javnosti prethodnih nekoliko dana.

"Svi znate što se dogodilo i kako se osjećam. Ovo je samo dokaz šta su Olimpijske igre i koliko su vrijedna dva zlata koja ste svi vi olako shvatili. Najbitnije je da se oporavim od svih povreda koje sam nakupila proteklih godina i da se opet vratim osvajanju zlatnih odličja. Nisu mi potrebne pobjede ni porazi kako bih znala da su mnogi ljudi uz mene i kada sam na četvrtom mjestu", kazala je Sandra Perković, pa nastavila emotivno obraćanje:

"Znate li vi da sam ja žena koja je izgubila u Evropi zadnji put prije 12 godina? Znate li koliko je to teško? Naravno da sam plakala u sobi nakon takmičenja, ali ja znam gdje sam i koliko je četvrto mjesto na Olimpijskim igrama veliko. Dovoljno je pogledati rezultate u istoriji hrvatske atletike da to i sami shvatite".

Sandra Perković je napala i organizatore Olimpijskih igara u Tokiju, kazavši da su imali veliki problem sa organizacijom treninga, poručivši da su "tri puta gori uslovi nego u Riju".

Izvor: Tanjug/AP Photo/David J. Phillip

"Gledamo ih kao da su organizovani poput Švajcarske, a oni su puno godina iza nas. Radni su, ali organizacija je bila ispod nivoa. Čekali smo obroke po 40 minuta na najvećoj vrućini, nismo smjeli da se krećemo po Olimpijskom selu i vidjelo se kako entuzijazam kopni kod velikog broja sportista. Osjećali smo se kao da smo u zatvoru, psihološki su to uslovi koji su uticali na sve nas koji smo bili u Tokiju. Osjećali smo se kao cirkusanti na praznom stadionu koji prima 65.000 navijača, dok su na Evropskom prvenstvu u fudbalu stadioni bili puni. Za nas u Tokiju to je izgledao kao da smo na groblju iako su to teške riječi, ali nije to puno bolje izgledalo", kazala je Perković i objasnila da to nije alibi.

"Naravno, to nije razlog mog posrtanja u borbi za medalju, na meni je bilo da se spremim na sve uslove na najbolji mogući način", zaključila je ona.

