Debeli čovjek zna šta radi, njemu naklon do poda! Filip zagrizao posljednje zlato i ostavio reprezentaciju naslednicima!

Filip Filipović se na lijep način oprostio od reprezentacije Srbije.

Najtrofejniji srpski vaterpolista svih vremena Filip FIlipović se sa zlatom oko vrata oprostio od reprezentacije.

Debitovao je još sa 16 godina u Kranju, godinama je postajao oslonac tima, potom kapiten i najvažniji igrač, a to je potvrdio i na Olimpijskim igrama u Tokiju. I rečima, a i djelima. Bodrio je momke, davao važne golove i za kraj zaslužio da se kao i još šestorica njegovih saigrača oprosti na najljepši mogući način.

Okupio je saigrače i održao govor, a potom govorio i za medije o meču sa Grcima.

"Zaista je emotivno, tek će nas stići, dali smo sve i više od toga. Hvala svima u Srbiji, Savezu, svim ljudima koji su nam pomogli, oni najbolje znaju ko su...", rekao je Filipović srpskim reporterima poslije meča.

"Nije moglo da se ova generacija oprosti na bolji način. Kao što su Žile i Boba (Živko Gocić i Slobodan NIkić prim. aut.) u Riju, tako sad i mi. Potrajali smo još pet godina. Ovo nije uspjeh samo ovih 13 igrača i stručnog štaba, ovo je uspjeh cijelog sistema, taj sistem se pokazao da daje rezultate i davaće. Samo je bitno vjerovati do kraja", dodao je naš kapiten poslije meča sa Grčkom (13:10).

Filipović je dodao da zna da je "medijima u Srbiji i nekim ljudima" bilo teško da povjeruju da možemo do zlata poslije slabih izdanja u grupi, ali na to dodaje: "Debeli čovjek zna šta radi, uradio je to evo već drugi put".

To se naravno odnosi na selektora Dejana Savića koji je nastavio da donosi medalje sa reprezentacijom.

"Njemu stvarno kapa dole, naklon do poda, ono što on ima u svojoj glavi niko od nas ni u najgorim snovima ne bi mogao da zamisli", na zanimljiv način Filipović se zahvalio selektoru Dejanu Saviću.

Na kraju, poslao je i poruku nasljednicima.

"Ostavljamo vaterpolo u najboljim mogućim rukama, kad je najpootrebniji bili su tu. I ne samo ovi momci ovdje, nego i oni koji zbog broja igrača nisu uspjeli da krenu sa nama. Hvala im što su nas trpili, mi smo sami sebi teški, ali nećemo ih vise 'daviti', doći ćemo na poneku utakmicu da se radujemo novim pobjedama", poručio je Filipović.

