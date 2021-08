Kad heroji zaplaču! Filipu i Stefanu krenule suze: Mitrović se prekstio i poručio - ovo nije kraj!

Šampioni su bili hladni u bazenu, a poslije osvajanja zlata emocije su ih savladale tokom obraćanja naciji.

Vaterpolo reprezentacija Srbije, najuspješniji tim koji je ova zemlja imala, drugi put uzastopno osvojila je olimpijsko zlato i tako spektakularno završila nevjerovatan ciklus.

Čak sedmorica nosilaca igre oprostili su se tako šampionski u Tokiju od kapice sa državnim grbom. Heroji koji su danas rekli zbogom su: Filip Filipović, Andrija Prlainović, Stefan i Branislav Mitrović, Milan Aleksić, Duško i Gojko Pijetlović i Stefan Mitrović.

Kapiten i lider generacije, Filip Filipović je izašao pred kameru RTS-a zagrljen sa saigračima i prijateljima, Stefanom Mitrovićem i Duškom Pijetlovićem.

"Ovaj stariji, matori dio generacije, stvarno je odigrao svoj posljednji ples u Tokiju. Ovi momci ovdje, nas trojica i još njih par tamo rekli smo da ćemo dati sve od sebe i da ćemo dati srce i dušu u bazen da bi ovo zaista bio naš posljednj ples. Nismo mogli da na bolji način zamislimo kraj", rekao je Filip.

Filipović je htio da doda još nešto, ali mu je na kraju zadrhtao glas, dok su šampionske suze same počele da idu.

"Hvala ljudima u Srbiji koji su ovo omogućili, koji su nam pomogli. Hvala našim familijama, koje su se žrtvovale najviše za sve ovo", dodao je kapiten boreći se sa emocijama.

I Stefan Mitrović bio je jako emotivan, iako je na početku obraćanja mislio da će lakše "iznijeti" taj odgovor.

"Još uvijek ne osjećam tu euforiju, već veliko olakšanje. Ovo je posljednji turnir i mislim da na ljepši način nismo mogli da se oprostimo. Dali smo zadnji atom snage, Igrali smo za naše najmilije, to su svi ljudi u Srbiji, naša familija. Svi koji nas prate znaju kakvi su nam bili počeci, na najteži način je ova generacija došla do prvog zlata, isto tako teško došla je i do posljednjeg. Ovo nije kraj, vjerujem u momke koji će da ostanu iza nas da igraju i treba im pružiti podršku...", rekao je on.

Mitroviću je potom takođe zaigrao glas.

"Hvala svima, hvala mojoj braći...", zastao je Stefan.

"Hvala prije svega hvala dragom Bogu jer bez njega ovo ništa ne bi bilo moguće", završio je veliki šampion.

Duško Pijetlović je zahvalio čitavom narodu na podršci.

"Hvala momcima na svemu što su mi pružili, hvala srpskom narodu što su nas podržavali, prije svega u meču protiv Španije, osjetili su šta hoćemo i koliko hoćemo i to nas je poguralo i u finalu i preko granice. Medalja kao medalja je svaka lijepa na svoj način, a ova stvarno... Posebno zato što dosta nas završava reprezenativnu karijeru, sigurno da je i zato važna", rekao je legendarni centar Pijetlović.

Filipović je za kraj dodao i...

"Neka cijela Srbija slavi, ima povoda, hvala na veri i na svemu, mi smo rekli svoje u bazenu i sada mislim da je red za slavlje."