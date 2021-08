Vaterpolisti su zaslužili spomenik u Srbiji! Bivši kapiten otvorio dušu: Savić je najbolji trener u istoriji!

Sedmorica veličanstvenih su se oprostili poslije Tokija, a Živko Gocić ima zanimljivu ideju.

Vaterpolo reprezentacija Srbije potvrdila je dominaciju na Olimpijskim igrama u Tokiju pošto je odbranila zlatnu medalju od prije pet godina iz Rija de Žaneira, a koliko god da se radovali zbog uspjeha "delfina" - ostaje žal što će čak sedmorica veličanstvenih u penziju.

Filip Filipović, Andrija Prlainović, braća Pijetlović, Stefan Mitrović, Branislav Mitrović i Milan Aleksić više neće igrati za reprezentaciju Srbije, a njihov nekadašnji kapiten Živko Gocić ima zanimljivu ideju.

"Svi zaslužuju spomenik u našoj zemlji!", kazao je legendarni Gocić gostujući na TV Prva.

"Ogroman uspjeh. Ne mogu da vam opišem koliko sam srećan što imamo ovakve igrače i ovakav sport. Moram da kažem... To što su oni uspjeli da odbrane zlato iz Rija, vjerovatno je kog njih izazvalo još eksplozivniji osjećaj. Sjećam se najviše mojih suza na pobjedničkom postolju u Riju, jednostavno su krenule iz mene na jedan način na koji nisam očekivao. Mislio sam da se to nikada neće desiti, ali jeste. Sve ono što si radio i o čemu si sanjao, kada se isplati, shvatiš da je imalo smisla. Mogu samo da zamislim koliko su momci srećni. Juče sam pričao sa njima. Neviđen je rezultat...", dodao je Gocić.

Bivši srpski vaterpolista je rekao da "može da pretpostavi" šta je Filip Filipović rekao igračima kada ih je okupio u krug i održao govor, dodajući da je to i kod njega izazvalo "nevjerovatan naboj" jer je vjerovatno podijelio najdublje emocije.

Sada je vrijeme da srpsku reprezentaciju preuzmu mlađi, a Dejan Savić će imati težak zadatak za koji se odavno sprema.

"On je tvorac svih tih uspjeha i najveći krivac što se sve ovo dešava. Nevjerovatan uspjeh i potvrda njegovog rada, i da je možda najbolji trener u vaterpolu svih vremena. Ovo je i pečat i potvrda svega toga, ali i da nije bilo tako, ne bih promijenio mišljenje", rekao je Gocić.

Kako će izgledati nova vaterpolo reprezentacija Srbije?

"Svakako će biti teško napraviti novu i ponoviti ove uspjehe. Ali, kod nas u Savezu svi treneri se trude da obezbijede dobar rad iz kog bismo došli do nekih novih Filipovića i Prlainovića. Igrači koji ostaju da nastupaju u nacionalnoj selekciji, to su igrači koji su dokazali da su spremni za najveće izazove. Ima još igrača koji su možda mogli i na ovim Igrama da nastupaju, nisu se izborili za 12 igrača, ali imamo potencijal da nastavimo sa uspesima", zaključio je on.

(MONDO)