Novak nije ni Rafa ni Rodžer! Slovakinja ima zanimljiv stav o Srbinu: Porazi na Olimpijskim igrama mogu da mu pomognu

Danijela Hantuhova na interesantan način vidi predstojeći US open i analizira prethodna dešavanja

Izvor: Profimedia/MN Press

Stigao je Novak Đoković u Njujork sa samo jednim ciljem - da osvoji titulu.

Podizanjem pehara na US openu bi kompletirao kalendarski grend slem, ali bi to bilo značajno za njega i na planu samopouzdanja. Posebno poslije svega što se dogodilo na Olimpijskim igrama.

U Japanu je Novak poražen u polufinalu od Aleksandra Zvereva, pa je u meču za bronzu izgubio od Pabla Karenja Buste uz dosta nervoze. Uz to je odustao od meča za treće mjesto u miks dublu sa Ninom Stojanović.

O svemu tome je pričala bivša teniserka Danijela Hantuhova.

"Takav je njegov karakter. On nije ni Rafa ni Rodžer. To samo pokazuje koliko mu je stalo i koliko je takmčarski nastrojen. Sva trojica su toliko različita i to nam je na mnogo više načina omogućilo da uživamo u svemu što su uradili u prethodnih 20 godina za tenis", rekla je Hantuhova za "tenis365".

Pogledajte i kako je izgledala Novakova nervoza na meču protiv Zvereva:

Nekada peta igračica svijeta ima zanimljiv stav o tome.

"Osjećam da bi porazi u Tokiju mogli da budu dobri za njega. Uvijek je dobro reagovao na neuspjehe i prepreke. Sve je bilo na njegovoj strani u Japanu, ali smo mogli da vidimo i sa Serenom Vilijams koliko pritisak može da bude problem kada ste blizu nečega tako velikog. Sada će imati presiju i u Njujorku, nadomak je nečeg posebnog, ali mi djeluje da je tada najbolji. Kada je pod pritiskom."

Uvjerena je da će Nole da stigne do trofeja na posljednjem grend slemu sezone.

"Rekla bih da je Novak nivo iznad svih njih u mečevima na tri dobijena seta. Biće zanimljivo vidjeti u kakvoj je formi pošto nije igrao nijedan turnir pred US open. Doduše, prva nedjelja velikog turnira je za njega nešto kao autopilot i vjerujem da će to da iskoristi da uđe u formu za završnicu."

Kada su u pitanju igrači koji bi mogli da mu zaprijete izdvojila je njih nekoliko.

"Od igrača koji su mu blizu izdvojila bih Danila Medvedeva, Stefanosa Cicipasa i Sašu Zvereva koji ne zaostaje mnogo kada igra u najboljoj formi. U pet setova bih rekla da Danil ima najbolje šanse protiv Novaka. U dobroj je formi, slavio je u Kanadi i ima dosta samopouzdanja."

Na kraju je pričala o nadolazećoj smjeni generacija.

"Bez Federera i Nadala djeluje kao da promjena dolazi u svet tenisa. Igrači sljedeće generacije žele da se pokažu i da se probiju. Sada imamo još nekoliko njih koji dolaze i može da bude uzbudljivo", zaključila je Hantuhova.