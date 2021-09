I Novak se iznenadio - prvo ga pitali za Olgu Danilović: Ona je mlada, visoka, jaka... Tata joj je legenda!

Dobro znamo da je Đoković dijelio savjete Olgi, a vidjećemo da li ih je usvojila protiv Osake.

Izvor: YouTube/US Open/Screenshot

Novak Đoković je izgubio jedan set u prvom kolu US Opena, imao je problema sa prvim servisom, ali je prošao u nastavak takmičenja gdje ga čeka relativno nepoznati teniser iz Holandije.

Moraće još Đoković da popravi svoju igru, i da potpuno ignoriše zvižduke sa tribina, iako su novinari na konferenciji za medije tvrdili da su zapravo navijači skandirali njegovom protivniku Runeu. Razgovor sa novinarima je zapravo bio vrlo neobičan, pošto je recimo prvo pitanje bilo o Olgi Danilović.

Čak se i srpski teniser iznenadio da je to bila prva tema nakon njegove pobjede i prolaska u drugo kolo, ali se isto tako i raspričao o talentovanoj koleginici sa kojom je dosta radio u posljednje vrijeme.

Ona je kroz kvalifikacije stigla do glavnog žrijeba, potom je slavila u 1. kolu, a sada je čeka veliki izazov - Naomi Osaka.

"Pratio sam Olgu od kada je bila mlada, njen otac je jedan od najboljih srpskih košarkaša svih vremena, ima sjajne gene za sport. Imala je problema da bude konstantna prethodnih godina, ali jako je mlada, ima samo 20 godina, visoka je, igra lijevom rukom, jaka je...", hvalio je Đoković talentovanu srpsku teniserku.

"Što više mečeva dobija, sve bolje će se osjećati. Pričali smo, pokušao sam da joj pomognem savjetima i drago mi je što se kvalifikovala i došla do meča sa Osakom. Igra protiv prvog favorita, na centralnom terenu, uzbuđena je. Pitala me kako je na velikoj sceni, možeš nešto da kažeš, ali bitno je da to osjetiš. Nadam se da će to iskoristiti, ona je sjajna", pružio je podršku Đoković kćerki Predraga Danilovića.

Olgin meč sa Osakom je danas na programu oko 18 časova.