Kraj! Bio nasljednik Šumahera, najbrži na svijetu, sad ide u penziju: Poslije 20 godina u Formuli 1 rekao je dosta

Prgav, harizmatičan, brz, voljen od svih, a od naredne sezone penzioner!

Izvor: Profimedia

Poslije 20 godina nevjerovatne karijere najavio je penziju na kraju ove takmičarske sezone. Kimi Raikonen je i zvanično objavio da završava sjajnu karijeru.

"Ledeni Finac" je počeo da se takmiči u Formuli 1 kao vozač Zaubera prije 20 godina, a 2007. godine je bio i šampion kao vozač Ferarija. Tada je u Ferariju zamijenio odlazećeg Mihaela Šumahera i postao najbrži čovjek na svijetu!

Vozio je i za Meklaren, Lotus i Alfa Romeo, a upravo će se kao član Alfa Romea oprostiti od F1.

"To bi bilo to. Ovo je moja posljednja sezona u Formuli 1. Ovo je odluka koju sam donio još prošle zime. Nije bila ni malo laka, ali mislim da je poslije ove sezone vreme za neke druge stvari. Iako ova sezona još traje, želio bih da se zahvalim porodici, svim timovima za koje sam vozio, svima koji su imali ulogu u mojoj trkačkoj karijeri, a posebno sjajnim navijačima koji su me podržavali sve ovo vrijeme. Možda je za mene ovo kraj u Formuli 1, ali mnogo je stvari koje želim da iskusim i u njima uživam. Vidimo se, Kimi", napisao je on u oproštajnoj poruci.

Ovaj 41-godišnjak je u karijeri pobijedio na 21 trci, 103 puta je bio na podijumu, a do sada je osvojio 1.865 bodova.