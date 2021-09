Pobijedio Novakovog nasljednika, sad cilja i na Đokovića: Zverev novim rekordom poslao poruku najboljem na svijetu!

Sve je bliži mogući meč Đokovića i Saše Zvereva na US openu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će u noći između ponedjeljka i utorka pokušati da se plasira u četvrtfinale, a tamo se već našao jedan od njegovih najvećih konkurenata za osvajanje US opena.

Aleksander Zverev upisao je sigurnu pobjedu 3:0 u meču osmine finala protiv Janika Sinera.

Mladi Italijan nije uspio da izađe na kraj sa njemačkim teniserom, koji je ostvario 15. uzastopnu pobjedu. Zverev je poslije osvajanja Olimpijskih igara u Tokiju gdje je i savladao Đokovića na putu do zlatne medalje, uspio da osvoji i Sinsinati.

Sada je Zverev nastavio da igra odlično i u Njujorku, Sinera je pobijedio u meču u kojem je morao i da se potrudi - 6:4, 6:4, 7:6.

Siner je u prva dva seta po jednom gubio servis u prva dva seta, dok je u trećem uspio da se vrati, a onda čak i stigne do pet set lopti. Dvije je propustio u pri rezultatu 6:5, još tri u taj-brejku i Zverev je to kaznio. Mladi Siner, za kojeg je prošle godine i Đoković rekao da ga vidi kao jednog od nasljednika i budućeg najboljeg tenisera svijeta, podigao je nivo igre u trećem setu, ali to nije bilo dovoljno.

Time je četvrti teniser svijeta ostvario lični rekord po broju uzastopnih pobjeda i nastavio da pokazuje da će biti veliki konkurent Đokoviću u Njujorku. Njih dvojica bi mogli da se susretnu u projektovanom polufinalu.

No, prije toga, Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Rajli Opelka - Lojd Heris.

Make that 1️⃣5️⃣ straight wins for@AlexZverevthis summer!pic.twitter.com/s5QK66iD9P — US Open Tennis (@usopen)September 6, 2021

(MONDO)