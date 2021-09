Novak ovo nije znao - Medvedev nije mogao da hoda! Da je izjednačio, počelo bi LUDILO!

Đokoviću je teško pao poraz u finalu US opena, a biće mu još teže kada bude čuo ove riječi Danila Medvedeva.

Danil Medvedev je novi grend slem šampion, pošto je u finalu US opena savladao Novaka Đokovića i tako ga spriječio da osvoji kalendarski grend slem.

Rus je postao jedini čovjek ove godine koji je najboljeg tenisera svijeta savladao na nekom grend slemu, a njegova izjava poslije meča je mnoge iznenadila.

Medvedev je otkrio da u finišu meča više nije mogao da hoda, ali ni to nije moglo da pomogne emotivnom Đokoviću da stigne do neverovatnog preokreta.

Đoković, koji je poslije finala bio novčano kažnjen, izgubio je 3:0 (6:4, 6:4, 6:4), a u završnim minutima meča je bio u suzama. Nakon finala je otkrio zašto je plakao na terenu, da bi se Novak još jednom rasplakao na pomen porodice. No, reči Medvedeva govore da ni njemu nije bilo lako.

"Grčevi su počeli kad sam vodio sa 5:3 u posljednjem setu. Mislim da zbog pritiska nisam uspio da pri vođstvu od 5:2 rešim meč na svoj servis. Noge su mi otišle poslije 5:3. Na 5:4, lijeva noga, skoro da nisam mogao da hodam. Ako zaista pogledate snimak, kada idem po peškir, lijeva noga mi zaostaje", otkrio je Medvedev.

"Trudio sam se da to ne pokazujem, nije dobro ako Novak to osjeti. I onda na 40:15, imao sam dvije meč lopte. Rekao sam sebi: 'Hajde, idi po as, probaj samo'. Pa ogromna dupla servis greška. Onda sam pogodio. I zaista sam srećan", objasnio je Medvedev koji je otkrio i zašto je neobično proslavio pobjedu.

Šta bi bili da je Đoković ipak uspio da izjednači u trećem setu?

Šta bi bili da je Đoković ipak uspio da izjednači u trećem setu?

"Bilo je teško, nije da nije. Ne znam šta bi se desilo da je stigao na 5:5, počelo bi neko ludilo, ko zna. Ne mislim da su navijali protiv mene, više za njega. Željeli su da vide svog čovjeka kako osvaja kalendarski grend slem. Sigurno je to bio i uzrok nekih mojih duplih grešaka. Zbog toga je ova pobjeda još slađa", rekao je Rus na konferenciji za medije.

On je otkrio i kako izgleda priprema za meč protiv Đokovića, a kako protiv ostalih igrača.

"Dan pred svaki meč sa trenerom pričam o taktici. Obično traje pet do 10 minuta, neke sitne stvari. Gdje ću da serviram, šta ću da radim tokom poena. Kada igram protiv Novaka, traje oko 30 minuta. Zašto? Zato što smo već igrali i znam da je svaki meč drugačiji, jer je on toliko dobar. Mijenja taktiku, pristup. Za razliku od meča na Australijan Openu imao sam jasan plan šta da radim. Naravno, dosta je zavisilo od njega."

Medvedev je nastavio priču o samom meču.

"Da li je Novak igrao svoj najbolji tenis? Možda ne danas. Bio je pod velikim pritiskom, mada bio sam i ja. Ali sam rizikovao. I na taj drugi servis, jer sam osjećao samopouzdanje. Zvao sam da ne smijem da mu na servis dajem lake poene, jer on to voli. To je bio plan, a kako sam imao samopouzdanje uspio sam", rekao je Danil Medvedev.