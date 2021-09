Novak opet u istoriji - Ovaj rekord zauvijek ostaje: Federer i Nadal zajedno su lošiji, Noletu godine nisu problem!

Nevjerovatna je dugovječnost Novaka Đokovića.

Novak Đoković je ovog ponedjeljka započeo 339. nedelju na vrhu ATP liste, tako dodatno poboljšavši sopstveni rekord.

Najbolji teniser svijeta je uvećao prednost u odnosu na Danila Medvedeva za 205 poena, ali jedan podatak posebno govori o njegovoj dugovječnosti i stavlja ga ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala u istorijskim knjigama.

Đoković trenutno ima 12.133 poena na ATP listi, na kojoj bi u nekoliko scenarija mogao da ostane do kraja 2021. godine. Ipak, jedan drugi podatak je posebno interesantan.

Novak je ovog ponedjeljka započeo svoju 116. nedelju na vrhu ATP liste od trenutka kada je napunio 30 godina!

To je daleko najviše od svih tenisera u istoriji, a zanimljivo je da Federer i Nadal zajedno nemaju toliko. Španac je do sada 68 sedmica bio najbolji na svijetu nakon 30. rođendana, dok je Federer to uspeo tokom samo 25 nedelja. Dakle, zajedno ih imaju 93, čak 23 manje od Novaka.

Time se još jednom pokazala dugovječnost Đokovića i dominacija za koju su mnogi mislili da će u tim godinama biti nedostižna. Takođe, ne treba zaboraviti da je Novak ispred Federera i Nadala u još jednom parametru u kojem se gledaju uspesi ovih velikana u poznijim igračkim godinama.

Uostalom, Đoković je sa 34 godine bio na meč od kalendarskog grend slema - zato i ne čudi da predvodi ATP listu ispred Medvedeva, Stefanosa, Cicipasa i Aleksandera Zvereva. Andrej Rubljov je peti, a Rafael Nadal šesti.

Društvo 10 najboljih tenisera popunjavaju Mateo Beretini, Dominik Tim, Rodžer Federer i Kasper Rud.

