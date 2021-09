Prozivali ga da je antivakser, on im svima zapušio usta: Đoković je zbog ovoga stalno na udaru, a Cicipas je progovorio!

Stefanos Cicipas se oglasio oko vakcinacije i pauza za toalet.

Sezona puna uspona, padova, oscilacija, dobrih igara i napada. Kroz sve to je prošao Stefanos Cicipas.

Grčki teniser je u posljednje vrijeme mnogo češće bio na udaru medija širom svijeta nego što je dobijao pohvale.

Posebno je to slučaj bio tokom US opena gdje su ga napadali zbog pauza za toalet. Nije to bila jedina tema, pošto su tvrdili i da je antivakser i da je protivnik vakcinacije zbog jedne njegove ranije izjave. Zbog te teme je i Novak Đoković često bio na udaru. Sada je Grk svima zapušio usta.

"Vakcinisaću se ove godine kako bih mogao da idem u restorane i prodavnice. Podržavam sve one koji žele da se vakcinišu. Moje mišljenje nije baš najbolje kada je u pitanju medicina. Mnogo sam bolji u tenisu", rekao je Cicipas za "Antena TV".

Očekivano, jedno od pitanja bilo je vezano za pauze koje je pravio za toalet u Njujorku. To je najviše iznerviralo Aleksandera Zvereva (Njemačka) i Endija Mareja (Velika Britanija). Samo ga je Novak branio.

"Ja sam osoba koja ne voli da žuri, volim da koristim svoje vrijeme. Nisam uzimao pauze da bih kvario ritam protivnika. Radio sam to i kada sam dobio set 6:0."

Na kraju je otkrio i kada bi želio da ode u penziju.

"Volio bih da igram do 40. godine, kao Rodžer Federer", zaključio je Cicipas.

