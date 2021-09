Raskinuo sa Zvezdom pa ratovao za Hrvatsku! Bivši vaterpolista se ne kaje - ponovo bi uzeo pušku! (VIDEO)

Selektor hrvatskih vaterpolista izneo veoma kontroverzno mišljenje o dva detalja iz igračkih dana.

Izvor: youtube/Podcast Inkubator/printscreen

Selektor hrvatskih vaterpolista ispričao je jednu manje poznatu epizodu iz svoje bogate karijere. Svojevremeno Ivica Tucak bio je član Crvene zvezde, u Beogradu se osjećao sjajno, a zatim je raskinuo ugovor kako bi se priključio ratu.

Tokom građanskog rata na prostoru Jugoslavije Tucak je donio odluku na koju je ponosan. Čovjek koji se požalio na tretman hrvatskih sportista, kaže da bi ponovo uzeo pušku u ruke i branio Hrvatsku!

Kao reprezentativac Jugoslavije, na poziv trenera koji ga dobro poznaje, stigao je u Beograd.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u reprezentaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspjela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', počeo je priču u ''Podcast Inkubatoru'' Tucak.

Kako su neredi na prostoru bivše države uzimali maha, tako je i on počeo da razmišlja o povratku u Šibenik.

''Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom ljeta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu'', dodao je bivši vaterpolista.

Nijednu od te dvije epizode iz svog života ne smatra promašajima.

''Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osjećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor'', objasnio je Ivica Tucak.

Sa nekim vaterpolistima iz tog perioda i danas je u sjajnim odnosima, a često se druži sa Srbima. Već je pričao o Dejanu Saviću, a sada je pomenuo još jedno ime.

''Svi ti igrači su i dan danas moji prijatelji. Viktor Jelenić sa kojim sam igrao tada u Zvezdi je predsjednik Vaterpolo saveza Srbije, mi idemo zajedno na večere jer mi je on veliki prijatelj''

Kada bi, kojim slučajem, ponovo počeo rat - Ivica Tucak bi sve uradio isto!

''Ono što je bitno... Ja sam živio u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpjeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvijek'', zaključio je selektor hrvatskih vaterpolista.

Pogledajte kako Ivica govori o igranju za crveno-bijele i ratu u Hrvatskoj: