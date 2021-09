Osvojila US open, pa donijela iznenađujuću odluku! Britanska senzacija se pravda, tvrdi da novac nije razlog

Ema Radukanu je otpustila trenera poslije titule u Njujorku.

Izvor: Instagram/printscreen/emmaraducanu

Na ovogodišnjem US openu je viđena prava senzacija. U finalu su igrale dvije malo poznate teniserke - Ema Radukanu (Velika Britanija) i Lejla Fernandez (Kanada).

Duel dvije djevojke rođene 2002. godine pripao je Britanki, a ona je sada donijela i novu iznenađujuću odluku. Otpustila je trenera Endrjua Ričardsona.

Njen potez je podigao dosta prašine, tvrde da joj je novac udario u glavu i da je trebalo da ostane sa trenerom koji je najbolje poznaje. Ona je pokušala da objasni razloge.

"Teško je obaviti takav razgovor sa bilo kim, ali osjećam da mi je u ovom trenutku potreban neko iskusniji, ko bolje poznaje profesionalni tenis i ko je prošao kroz sve to", istakla je Ema.

Pogledajte i kako Ema izgleda:

Naglasila je da novac nije faktor, već da su razlozi isključivo teniski.

"Igrala sam protiv teniserki koje su dugo u vrhu i koje znaju koliko je sve to ozbiljno. Osjećam da mi je potreban neko ko može da me vodi kroz sve to, jer je za mene sve to novo."

Ričardson je bio uz nju od 11. godine i poslije titule u Njujorku ga je dosta hvalila i istakla da je imao veliki uticaj na njenu igru. Spekuliše se da bi novi trener mogao da bude Deren Kejhil koji je nedavno prekinuo saradnju sa Simonom Halep.

"Ne žurim. Nemam nekog na umu trenutno. Mislim da sada nije pravo vrijeme da tražim trenera, dok još turniri traju, uradiću to kada se sezona završi. Smatram da mi je potrebna neko sa više VTA iskustva i to ću tražiti. Posebno što je za mene sve ovo nešto novo", zaključila je Ema Radukanu.