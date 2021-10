Spektakl - Nokautirao, pa hvalio i vrijeđao: Kraj nevjerovatne trilogije: ''On je idiot i više ne postoji!''

Nevjerovatan meč odradili su Tajson Fjuri i Diontej Vajlder.

Po mišljenju mnogih stručnjaka, noćas smo gledali najbolju teškašku borbu ovog vijeka! U trećem međusobnom meču Tajson Fjuri ponovo je pobijedio Dionteja Vajldera, što je bila još jedna potvrda da je Britanac najbolji bokser današnjice!

''Kralj Cigana'' dva puta je završio na podu, prije nego što je uspio da nokautira ''Bronzanog bombardera'' i tako trijumfalno završi trilogiju kakvu je bokserski svijet zaslužio. U njihova tri meča vidjeli smo jedan neriješen rezultat i dvije Fjurijeve pobjede, a više neće zajedno ulaziti u ring!

Tajson Fjuri, kog su pojedini otpisali pred ovaj meč dajući veće šanse Vajlderu, uspio je da izdrži 11 rundi ubitačnog tempa i onda zada krucijalne udarce za pobjedu. Zna i sam šta je to prelomilo ovaj spektakularan meč!

''Svaki put dokazujem da ne treba prerano da me otpisujete. Nije ovo bila moja najbolja borba, ali sam izvukao najpotrebnije kad je trebalo'', rekao je Tajson Fjuri.

Tajson i Diontej nisu uvijek bili u sjajnim odnosima, a Vajlder je i nakon meča odbio da čestita pobjedniku. Ipak, Fjuri nije djelovao previše ljut zbog toga. Uz malo prozivki koje su uobičajene za ovakva rivalstva, pohvalio je Dionteja Vajldera, drugog najboljeg boksera na svijetu!

''Prišao sam mu i rekao mu ‘svaka čast’, a on je odgovorio da ne želi da mi pokaže nikakvo poštovanje. To me je veoma iznenadilo. On je idiot. Molim se za njega, i zahvalan sam što obojica u jednom komadu idemo svojim porodicama. Bila je ovo izvanredna borba. Uvijek kažem da sam najbolji borac na svijetu, a on je drugi! Ovo je bila sjajna trilogija, bio mi je neophodan dobar partner za ples. Sada je gotovo, više nema revanša. Diontej Vajlder više ne postoji'', zaključio je ''Kralj Cigana''.