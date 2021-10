Plakala sam kad je Novak izgubio finale US opena: Grend slem šampionka priznala - Nisam fan Đokovića, ali...

Objasnila je i zbog čega ju je poraz Đokovića toliko pogodio.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nikada u svojoj karijeri nije imao takvu podršku publike kao u finalu US opena prije mesec dana. Igrao je za osvajanje kalendarskog grend slema, ali nije uspeo da savlada Danila Medvedeva.

Toliko ga je ganula podrška Njujorčana da je pred kraj meča zaplakao, a kada je izgubio meč, zaplakala je i grend slem šampionka!

Iga Švjontek je Poljakinja koja ne spada u grupu najvećih fanova Đokovića, ali je u meču protiv Medvedeva svim srcem bila uz njega.

Jedna od najboljih teniserki svijeta i šampionka Rolan Garosa prošle godine je otkrila sve o tome.

"Navijala sam da Novak osvoji kalendarski grend slem ove godine, jer sam smatrala da je to zaslužio. I ako je iko u stanju da ga osvoji, onda je to on. Zato sam zaplakala kada je izgubio finale US opena", rekla je Poljakinja.

Ona je dodala da ipak ima dražeg tenisera.

"Nisam Novakov fan, ja sam još kao djevojčica navijala za Rafu Nadala", priznala je Iga Švjontek.

Za to vrijeme, u svjetskom tenisu svi se pitaju hoće li Đoković moći da učestvuje na Australijan openu naredne godine, a sve zbog obavezne vakcinacije u toj zemlji...