Intervju Amerikanca koji je uzburkao svijet! Mrzi teniske novinare, zna ko je novi Đoković i traži da se 1 stvar ukine!

Američki teniser Rejli Opelka je bez dlake na jeziku pričao o svemu. Kako o teniskim temama, tako i o Džonu Mekinrou, Venus Vilijams...

Navikao se svijet sporta na kurtoazne izjave poput čestitanja protivniku i ponavljanja sličnih floskula.

Zbog toga je posebno zanimljivo kada neko odluči da sve to prekine i da priča otvoreno, bez ikakvog uvlačenja i direktno. Jedan takav intervju dao je Rejli Opelka (SAD).

Nije se ustručavao da direktno kaže šta misli u itnervjuu za "Inside tennis". Moglo je to da se vidi i po početku kada su ga pitali da li neki Amerikanac može da postane najbolji na svijetu.

"Ne, ne možemo. Ko može? Rusi. Oni su sad stigli i dominiraće neko vrijeme sigurno", počeo je Opelka.

Pojasnio je i zbog čega je to tako.

"Morate da shvatite da nema mnogo Amerikanaca u tenisu. U Evropi je izbor fudbal ili tenis, dok je u Americi američki fudbal, bejzbol ili košarka. Čak je veće interesovanje i za lakros nego za tenis. Najbolji sportisti svijeta jesu Amerikanci, ali oni igraju košarku. Volio bih da sam ja košarkaš, imam visinu za to, krećem se dobro. Zarađivao bih 28 miliona godišnje i bio bih kod kuće, ovako putujem svijetom i zarađujem mnogo manje. Osmi igrač u rosteru Čikago Bulsa zarađuje više nego osmi teniser svijeta".

Bruksbi i Đoković

Ipak, vjeruje da bi Sebastijan Korda i Dženson Bruksbi mogli da imaju uspjeha u budućnosti.

"Oni su bolji od nas i to kažem iskreno. Tu je i Brendon Nakašima. Da moram da biram investirao bih u Bruksbija, poseban je igrač i može da bude prvi na svijetu jednog dana. Njegov mozak radi drugačije, ima plan igre, vidi stvari na drugi način. Kada je iza osnovne linije podsjeća me na Novaka Đokovića. Ima dubinu, odlično udara lopticu, kreće se dobro, ima taj iks faktor i zbog svoje glave bi mogao da postane grend slem šampion u budućnosti."

Američki igrač ima veliki problem sa novinarima koji prate tenis.

"Teniski novinari pojma nemaju, užasni su. Stalno traže razlog za kritiku i konstantno su negativni. Neki ništa ne znaju o tenisu, mogu čak i da kažem da imamo najgore novinare od svih sportova. Naravno, ne svi, ima izuzetaka sigurno, ail ih ja nisam primjetio. Evo na primjer, igram finale Toronta ili polufinale Rima protiv Rafe i oni me na konferenciji pitaju šta je problem sa američkim tenisom i zašto nemamo više igrača u vrhu ili zašto ne osvajamo grend slemove."

Nastavlja u istom dahu.

"Jedan novinar mi se žalio zašto nema miks dubla na Rolan Garosu i da ta konkurencija čini grend slem onim što jeste. Zaista? Mislio sam da se šali kada me je to pitao. Da li mislite da navijači kupuju karte da bi gledali miks dubl. Ko bre to gleda? Nikoga nije briga, trebalo bi da se izbaci iz tenisa. Dajte te pare kvalifikantima u muškoj i ženskoj konkurenciji. To su igrači koji imaju potencijal da naprave nešto i da zaista prodaju karte. Ponavljam, teniski novinari su veoma loši. Unazađuju ovaj sport."

Posebno mu smeta jedan predstavnik medija.

"Uživajte u onome što imate. Čemu tolike kritike? Zašto nas poredite sa Pitom Samprasom ili Andreom Agasijem. Budite uz nas, nemojte da budete toliko negativni. Mogu da garantujem da ne znaju skoro ništa o nama. Ne bih da navodim imena, ali moram da istaknem Krisa Faulera. Karlos Alkaraz na US Openu dođe do četvrtfinala i preda zbog povrede i on na društvenim mrežama napiše 'Kakva šteta što se predao, nadam se da to neće da postane šablon'. To što je napisao je patetično. Imate ljude koji ne prate tenis i koji će da pročitaju to što je napisao novinar ESPN i da napadnu tog klinca koji je dao sve na terenu. Da se ja pitam, zabranio bih to."

Za razliku od novinara, on obožava Džona Mekinroa.

"Mekinro je zaradio više novca od prodaje jedne slike nego ukupno u karijeri. Ima ozbiljne slike zaista, Endija Vorhola, Filipa Gastona koji je moj omiljeni umjetnik. Džon je sjajan čovjek i uvijek sam se dobro slagao sa njim. Uvijek ti direktno kaže šta misli i u lice i to cijenim. Njega gledaju kao da je neki ludak zbog ponašanja na terenu, a ustvari je nevjerovatan. Ne razumiju ga, pravi je genije. Briljantan je i kulturan, kao rok zvijezda."

Dok mnogi igrači jedva čekaju da zaigraju u Indijan Velsu, kod njega su osjećanja drugačija.

"Ne volim Indijan Vels uopšte. Rade oni svoj posao odlično zaista, ali zbog toga nemamo vremena za trening. Tu su razni sponzori koji dolaze na slikanje, promocije i te foto sesije traju po četiri, pet sati. Tenis je na drugom mjestu i zaista to mrzim."

Nezaobilazna tema bile su pauze za toalet zbog kojih je Stefanos Cicipas bio u centru pažnje.

"Uzeo sam i ja dugu pauzu u Torontu i zbog toga su me kritikovali, a niko ne zna pravu situaciju. Bilo mi je potrebno šest minuta da odem do toaleta, treba mi tri-četiri da se presvučem, zamijenim mokre čarape, da se obujem. Na US Openu protiv Basilašvilija mi je bilo potrebno dva minuta i on je počeo da se žali. Rekao sam mu 'Čovječe, šta hoćeš od mene? Zašto se žališ. Vidio si da se Marej žali pa hoćeš da ispadneš i ti kul'. Morate da razumijete obje strane, ako neko traži pauzu za toalet zato što mu je to potrebno sve je u redu, ako se ne presvlači, e onda nema izgovora."

Na kraju je pričao o Venus Vilijams.

"Venus je fenomenalna. Naučio sam od nje više nego od bilo koga. Toliko je takmičarski nastrojena, mnogo radi, prava je legenda i uz to ima sjajan smisao za humor. Ne može da podnese poraz. Da nije Serene bila bi najbolja teniserka svih vremena. Mada, sa druge strane, ne bi bilo Serene da tu nije Venus. Tako da morate da čestitate objema", zaključio je Opelka.

