Rafa od tada nije pobijedio Novaka na betonu: Prošlo 8 godina, a Nadal sve otkrio - Treba da se molimo, mnogo je bolji!

Tada su uspjeli da stignu do pobjede protiv Srbina, ali u narednih 12 mečeva, Rafa je od Novaka izgubio čak 11!

Izvor: Profimedia

Tema o tome ko je najbolji teniser svih vremena ne jenjava već godinama i vjerovatno će tako biti i u budućnosti. O "velikoj trojci" Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, sada je govorio Špančev stric, Toni Nadal.

On je komentarisao poteze Novaka Đokovića, ali i otkrio da su u Rafinom timu tokom jednog grend slem finala morali da se mole ne bi li savladali Srbina.

Toni Nadal je bio gosta u podkastu "Tres iguales" i tom prilikom je iznio neke optužbe na račun Đokovića, pominjući njegovu povredu na Australijan openu 2021, uprkos kojoj je Novak uspio da stigne do grend slem trofeja.

Ipak, bilo je riječi i o tome kako zaustaviti igru Đokovića, a kako Federera.

"Rafa je protiv Federera igrao lopte sa većim odskokom na njegov bekhend, što nam je davalo određenu prednost. Mislim da smo to počeli da radimo 2006. godine", počeo je Toni Nadal.

"Što se tiče Đokovića, to je uvijek bilo mnogo komplikovanije, jer ne znaš kako jednostavno da igraš. Ako otvoriš igru, on će je otvoriti bolje. Posljednji put kada ga je Rafa pobijedio na US openu (2013. godine, prim. aut), pitao me je šta da radi. Rekao sam mu da igra snažne udarce po sredini i da 'otvara' polje samo kada ima vrlo jasnu situaciju. Karlos Kosta, njegov agent koji je sedeo pored mene, rekao je 'Trebalo bi da se molimo, jer je Novak mnogo bolji od nas'", otkrio je Nadal.

Nadalu je ta pobjeda u finalu US opena 2013. do danas ostala posljednja na betonu protiv Novaka , a zanimljivo je da je Kosta zaista bio u pravu, iako je Španac slavio - u narednih 12 međusobnih duela, do kraja 2016. godine, Đoković je slavio 11 puta!