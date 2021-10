Šta da radim, kako da pobijedim Novaka? Otkriven detalj sa epskog meča Nadala i Đokovića, Španac bio u čudu!

Rafael Nadal skoro deceniju nije pobijedio Novaka u Njujorku, a posljednji put kada je to učinio namučio se.

Stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala Toni opet je pričao o Novaku Đokoviću! Stručnjak koji sada radi sa Feliksom Ože-Aljasimom se osvrnuo i na novu generaciju koja želi da zamijeni "veliku trojku".

On je istakao da se nekada tenis igrao mnogo više taktički, dok je sada sve u brzini i što bolje servisu. Kao što smo vidjeli kod Danila Medvedeva kada igra sa Novakom, sada se napada i drugim servisom!

"Danas postoji koncept u kome se napada i drugim servisom, igra je brža nego ranije. Kada smo Rafael i ja počeli moglo je više da se igra na zemlji, pogotovo sa Korijom, Gaudijom, teniserima koji su se borili za svaki poen. Bilo je više strategije. Danas je strategija u brzini, ranije su igrači više mislili. Sada teniseri hoće da treneri misle umjesto njih", istakao je Toni Nadal.

On se dotakao dva najveća rivalstva "Bika sa Majorke", a istakao je da je sa Federerom Nadal uvijek imao jasnu prednost!

"Rafael Nadal je na Federerov bekend udarao loptu malo više i to nam je donijelo malo prednosti. Kada je Đoković u pitanju, sa njim je uvijek bilo komplikovanije, jer je teško igrati sa njim", istakao je Toni.

A zašto je teško? Jer Novak uvijek nađe način da bude bolji od svog rivala, a takav osjećaj prati njegove protivnike čak i kada vode! Na US openu je Rafael Nadal pobijedio srpskog tenisera davne 2013. godine, a tada je imao mnogo problema!

"Ako dobro otvoriš meč, on ga otvori još bolje. posljednji put kada ga je Rafa pobijedio na US openu došao je do mene i rekao mi: 'Šta da radim? Moram da igram jako čisto'", ispričao je Rafin stric.