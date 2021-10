Partizan dovodi Hrvata - dobio ponudu koja se ne odbija: Htio da odustane od vaterpola, zbog njih se predomislio!?

Nije još zvanično postao vaterpolista sedmostrukog prvaka Evrope, ali bi vrlo uskoro to trebalo da se dogodi.

Izvor: Profimedia

Nedavno je počela najjača vaterpolo liga svijeta, Superliga Srbije, a klubovi nastavljaju da se pojačavaju.

Među njima je i Partizan, a kako stvari stoje, sedmostruki šampioni Evrope u svoje redove dovodi doskorašnjeg reprezentativca Hrvatske Lovrea Miloša!

I to nakon što je Hrvat nedavno izjavio da će napraviti dug predah od vaterpola!

Uspio je Partizan da zadrži Stefana Mitrovića, da vrati Milana Aleksića, a onda i da dovede povremene reprezentativce Nemanju Vicu i Dimitrija Rističevića, stigao je i Filip Radojević, kao i reprezentativci SAD Marko Vavić i Aleks Bouen.

I taman kada se činilo da je to to po pitanju pojačanja, na pragu dolaska u Partizan je i Lovre Miloš. On je prije samo nešto više od 15 dana izjavio da se u narednom periodu neće baviti vaterpolom.

"Uzimam neodređeo dugu pauzu od vaterpola", izjavio je Miloš nedavno.

Ipak, ta pauza će izgleda već sada biti završena, pošto je s Partizanom postigao dogovor.

Izvor: MN PRESS

"Istina, idem u Beograd u ponedjeljak, dogovorio sam se. Međutim, nisam još potpisao ugovor. Zato bih najradije da se možda pričeka do ponedjeljka", rekao je Lovre Miloš za "Sportske novosti".

"Bila je ponuda koja se ne odbija", rekao je Miloš o pregovorima sa Partizanom.