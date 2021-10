Marej nahvalio Novaka u jednoj kategoriji: O Federeru i Nadalu ni riječi - Sa Đokovićem je to najčešći slučaj!

Britanac se očigledno divi Novaku u tom segmentu igre.

Izvor: Profimedia/YouTube/Paul Martin/Printscreen

Endi Marej nije uspio da napravi veći prodor na mastersu u Indijan Velsu, pošto je nedavo doživio poraz od Aleksandera Zvereva.

Ovaj poraz će ga skupo koštati po pitanju plasmana na ATP listi, a poslije tog poraza, Marej je govorio i o Novaku Đokoviću.

Marej će zbog gubitka bodova iz Indijan Velsa narednog ponedjeljka biti ispod 170. mjesta na ATP listi.

Ipak, posebno zanimljivo na njegovoj konferenciji za medije poslije poraza od Zvereva bilo je šta misli koji igrač je najbolji u donošenju odluka na terenu tokom meča.

Kao iz topa, Marej je imao odgovor.

"Rekao bih da je to Novak Đoković. Kada se radi o tim važnim trenucima meča, rekao bih da u većini situacija on najbolje odlučuje, to je češći slučaj sa njim nego s bilo kojim igračem sa kojim sam igrao", smatra Marej.

On nije spomenuo ni Rodžera Federera ni Rafaela Nadala u toj kategoriji, već nekog drugog.

"Mislim da je Danil Medvedev takođe tu u vrhu po izboru udaraca. On je veoma pametan igrač. Mnogo zavisi od samopouzdanja i toga kako se osjećate na terenu kada je reč o igri i udarcima", poručio je trostruki grend slem šampion Endi Marej.