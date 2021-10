Borac ubjedljivo poražen u Slovačkoj! "Osice" bez rješenja protiv Dunajske Strede

Rukometašice Borca poslije devet godina pauze ponovo su odigrale evropsku utakmicu!

U okviru drugog kola EHF Evropskog kupa, Banjalučanke su bile gošće kod slovačkog predstavnika i doživjele su ubjedljiv poraz!

DUNAJSKA STREDA - BORAC 38:26 (23:15)

Odlično su izabranice Viktora Debrea otvorile svoju prvu evropsku utakmicu u klupskoj istoriji u Sportskoj hali u Dunajskoj Stredi i angažovanom odbranom neutralisale Banjalučanke, što je rezultiralo sa nekoliko laganih golova i vođstvom od 6:3 poslije šest minuta.

"Četiri razlike" (8:4) je bilo poslije 10 minuta, raspoložena je kod domaćina u tim trenucima posebno bila Ele Beatris, pa je Unčanin morao da pozove minut odmora kako bi prekinuo seriju domaćih rukometašica.

Savjeti i kritike su prvo urodile plodom, Borac je napravio mini seriju i smanjio na "minus dva", koja je čuvao do sredine prvog dijela, ali je onda uslijedio uragan domaćina.

Gošće je pogocima držala Lana Lončar, koja je pogađala sa devet metara (četiri gola) i Helena Ćurić (dva), međutim, nakon nekoliko grešaka u napadu, ponovo je DAC uspio da se odlijepi i to prvi put da stigne do "plus pet" i to pogocima Kate Juhoš u 19. minutu (15:10).

U narednih 10 minuta potpuno su stale "osice", pa je DAC u 25. minutu otišao na maksimalnih "plus osam" (20:12), što je bila razlika nakon prvih 30 minuta - 23:15.

Nije dobro funkcionisala odbrana Banjalučanki, golmani su imali samo dvije odbrane, "štekalo" je i u napadu, ali su ih u prvom dijelu u igri držali pogoci sjajne Lane Lončar, koja je postigla šest golova, Anđela Stojanović je upisala tri pogotka, dok su se dva puta u strijelce upisale Božana Ćutković i Helena Ćurić.

Početkom drugog dijela, nošeni bučnim navijanjem frenetične publike, koja je pozdravila i svaki dobar potez banjalučkih rukometašica, DAC je za samo pet, šest minuta stekao velikih 10 golova (27:17) prednosti, pa je ponovo morao da reaguje trener "osica" Rade Unčanin.

Međutim, protiv raspoloženih Slovakinja večeras nije išlo ni u odbrani ni u napadu, posebno kad su još čvršću defanzivu domaće rukometašice zaigrale na Lani Lončar, bilo je jasno da će "osice" u Dunajskoj Stredi doživjeti ubjedljiv poraz.

Sportski pozdravi Slovakinja i Banjalučanki pred utakmicu EHF Evropskog kupa.

Najefikasnija u banjalučkom taboru bila je Lana Lončar sa devet postignutih golova, Božana Ćutković je postigla pet, a Anđela Stojanović je zabilježila gol manje.

Kod domaće ekipe, prvo ime utakmice bila je fantastična Kata Juroš sa 12 golova iz isto toliko udaraca ka golu Borca. Sedam je postigla Beatris Ele, dok je pet pogodaka zabilježila Reka Bizikova.

Malo ko je očekivao ovako blijedo izdanje "osica", ali Slovakinje su večeras bile za klasu bolje i zasluženo su upisale prvi trijumf u EHF Evropskom kupu.

Ostaje još jedino pitanje, kako će se snaći igračice Dunajske Strede u "Boriku" za sedam dana u revanšu ako dvorana u Banjaluci bude popunjena i ponese banjalučke igračice.

Tada je sve moguće, pa i stizanje ovog (pre)velikog zaostatka.

Sportski se je nadati tome!

DAC: Mađera, Penzes, Bizik 3, Kučerova, Hornjak, Juhoš 12, Mesarošova, Jagodić, Sari 2, Demeter 1, Olahova, Hudakova 3, Bugarova 3, Bizikova 5, Ele 7. Trener: Viktor Debre.

BORAC: Stojanović 4, Andrić 1, Lončar 8, Majkić, Vukosavljević, Ćurić 2, Šehovac, Brus, Kršić 1, Šikić, Novaković, Kodžoman, Ćutković 5, Ignjatović 3. Trener: Rade Unčanin.