Izbor najboljih sportista BiH po 21. put!  Predsjednik žirija je Jasmin Mrkonja!

"Manifestacija je motivacija za sve sportiste i bez obzira na probleme sa kojima se susreću u svom radu, oni upravo u nagradama vide dodatni podstrek da nastave jače, bolje, više i uspješnije“, rekao je Mrkonja

Izvor: Nezavisne novine

Jasmin Mrkonja, svojevremeno jedan od najboljih rukometaša SFR Jugoslavije i Evrope, predsjedavaće žirijem 21. izdanja Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH, prenosi Anadolija.

Legendarni bh. rukometaš bogatim životnim i sportskim iskustvom, autoritetom i znanjem daće dodatni pečat manifestaciji, koja već dvije decenije na najbolji način promoviše najbolje sportistkinje i sportiste, sportske kolektive i sportske organizacije iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

"Čast je i zadovoljstvo biti dio manifestaciji koja na najbolji način prepoznaje najveća sportska dostignuća u našoj zemlji. Manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH utiče na svijest mladih generacija, koji kada vide, čuju ili pročitaju da se desila promocija najboljih sportskih heroja u Bosni i Hercegovini sigurno sebe zamisle u toj ulozi u godinama koje su pred nama. Manifestacija je motivacija za sve sportiste i bez obzira na probleme sa kojima se susreću u svom radu, oni upravo u nagradama vide dodatni podstrek da nastave jače, bolje, više i uspješnije“, rekao je Mrkonja i dodao:

“Najrelevantniji izbor ovakve vrste u našoj zemlji nikada ne protiče nezapaženo. To je nešto što se sa nestrpljenjem čeka, što gradi sliku stanja u sportu, ostaje kao istorijska činjenica zabilježena i upisana i zato mi svi koji smo u žiriju ili smo na bilo koji drugi način uključeni u realizaciju ovog značajnog projekta, moramo svoju ulogu shvatiti maksimalno odgovorno. Ne smijemo i nećemo pogriješiti u donošenju odluka. Minule dvije decenije žiri je svaki put prepoznao i nagradio isključivo one najzaslužnije i to nam daje obavezu da i ove godine bude tako."

Ovogodišnja manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH biće emitovana 20. decembra u programu BHT1 i na portalu nezavisne.com. Partner manifestacije je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Podršku projektu daje i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(MONDO.BA/AGENCIJE)